Grand Theft Auto VI dominará la industria de los videojuegos y posiblemente presumirá uno de los lanzamientos más grandes en la historia del entretenimiento global. Pero claro, su precio será un factor determinante que impulsará o afectará sus ventas, sobre todo a largo plazo. Con esto en mente, los fans tienen una duda: ¿cuánto costará el nuevo título?

Rockstar Games guarda silencio sobre el tema, pero estamos a pocos días de obtener una respuesta oficial. Y es que la preventa se pondrá en marcha el 25 de junio de 2026 en XBOX Series X|S y PlayStation 5, momento en el que se revelará el precio y el contenido de las posibles ediciones especiales.

Mientras esperamos para conocer el costo del videojuego más esperado de la década, los expertos aportaron su granito de arena y discutieron sobre cuál podría ser el valor que impondrá Take-Two Interactive a su título más importante de los últimos años.

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¿Cuál será el precio oficial de GTA VI?

Esta semana, la tienda europea FNAC filtró los supuestos precios de las ediciones de Grand Theft Auto VI y reveló que la edición más básica estaría disponible por €89.99 EUR, lo que se traduciría a unos £78 GBP o $79.99 USD. Posteriormente, un famoso informante reveló que estos valores eran provisionales y no reflejan el costo real.

En declaraciones para el medio Eurogamer, el analista Matt Piscatella de Circana señaló que los precios anteriores son totalmente “posibles y plausibles”, pues reconoció que Rockstar Games y Take-Two Interactive están en posición de hacer “prácticamente cualquier cosa en cuanto a los precios”.

Por otra parte, Chris Dring de The Game Business cree que un costo muy elevado podría alejar a un sector de los consumidores, pues destaca que la gente “no está dispuesta” a aceptar precios más altos en sus títulos favoritos; sin embargo, también reconoce que “GTA VI no es como la mayoría de los juegos”.

“Los fans conocen el valor que ofrece un GTA. Es un juego que durará mucho tiempo y justificará su precio para mucha gente”, comentó el experto. Eso sí, el analista también dice que el valor elevado del hardware podría ser un detrimento.

Rhys Elliott, analista en jefe de la firma Alinea Analytics, coincide en que Rockstar podría cobrar más de £100 GBP por la edición estándar de Grand Theft Auto VI, lo que situaría el precio por encima de los $100 USD; no obstante, duda que la compañía lo haga y cree que el costo se mantendrá en el estándar actual de la industria.

En cambio, el experto considera que los desarrolladores podrían obtener mayores ingresos de las ediciones especiales más caras. Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis está de acuerdo con esa opinión, y considera que los jugadores podrían desembolsar $100 USD o más para tener acceso anticipado y otros beneficios.

“Toda esa charla sobre un precio de lanzamiento de $100 USD para GTA VI no tuvo en cuenta el panorama general, ya que muchos jugadores ya gastan al menos esa cantidad para obtener acceso anticipado a sus juegos favoritos”.

El precio de GTA VI aún no es oficial

GTA Online será clave para fijar el precio de Grand Theft Auto VI

Aunque encuestas revelan que muchos jugadores están dispuestos a pagar lo que sea para obtener la más reciente entrega de la franquicia, la realidad es que una gran cantidad de usuarios se quedarán con las ganas de hacerse con su copia en caso de que los precios se salgan de sus presupuestos.

Y claro, también hay que considerar el potencial a largo plazo del nuevo GTA Online, que posiblemente debutará poco después de Grand Theft Auto VI. Los expertos creen que la nueva entrega tendrá una edición básica más económica para no limitar el alcance del modo multijugador.

Rhys Elliott afirma que el componente en línea de GTA V “es la verdadera gallina de los huevos de oro”, por lo que considera que limitar el público potencial de GTA VI en su lanzamiento “sería un error garrafal”. En su opinión, un precio muy elevado disminuiría innecesariamente “la parte superior del embudo que alimenta lo que realmente genera dinero durante una década”.

El analista también considera que, a pesar de la gran expectativa que existe alrededor de la nueva entrega, Rockstar Games deberá convencer a millones de jugadores a que abandonen GTA V y GTA Online para que den el salto al próximo videojuego de la serie.

Independientemente del precio, todos los expertos que hablaron con el medio especializado concuerdan que la aventura de Jason y Lucia será un enorme éxito comercial. Chris Dring asegura que el lanzamiento será “el evento de entretenimiento del siglo”.

GTA Online será muy importante para el futuro financiero de Grand Theft Auto VI, opinan los analistas

Pero dinos, ¿cuánto crees que costará la nueva entrega? ¿Cuál sería el límite que estarías dispuesto a pagar por el juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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