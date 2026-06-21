Grand Theft Auto VI tiene todo lo necesario para ser uno de los juegos más exitosos de la historia. Se prevé que venda millones de unidades en su debut, pero el precio podría ser un factor determinante que afecte o beneficie su desempeño comercial a largo plazo. Ahora, una tienda europea acaba de filtrar cuánto será necesario pagar para jugar el título de acción.

Debido a las altas expectativas, muchos jugadores temen que Take-Two Interactive y Rockstar Games se animen a cobrar $80 USD e incluso más por la nueva entrega de su franquicia estrella. Falta poco para conocer el costo final, pero un importante minorista se adelantó al anuncio oficial y reveló cuál sería el supuesto precio de la edición básica y las versiones especiales.

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Tienda filtra los precios de GTA VI

Hace algunos días, los desarrolladores compartieron un primer vistazo a la portada oficial y confirmaron que las preventas iniciarán el 25 de junio de 2026. Una vez que se abran las reservas, conoceremos por fin cuánto será necesario gastar para comprar el videojuego de mundo abierto.

En este contexto, parece que FNAC, una de las tiendas más importantes de Portugal y Europa, se adelantó y filtró por accidente el costo de GTA VI. De acuerdo con la base de datos, la nueva entrega de la serie estará disponible a cambio de €89.99 EUR, con ediciones especiales que alcanzan hasta los €199.99 EUR.

Esto salió a la luz después de que el establecimiento minorista publicara varias páginas de productos con nombres genéricos, que se cree que están relacionados con Grand Theft Auto VI. Los listados aparecen como RS1, RS4 y RS5, y se especula que podrían ser marcadores de posición para la versión de PS5 del título de mundo abierto.

Vale la pena señalar que no existe una tasa de conversión 1:1 en los precios de Europa y Estados Unidos, pues los productos suelen ser más caros en el viejo continente debido al IVA. Por ejemplo, Mario Kart World se vende a cambio de €89.99 EUR, pero en EUA está disponible por $79.99 USD.

Con esto en mente, los precios de Grand Theft Auto VI y sus ediciones especiales quedarían de la siguiente manera en caso de que la filtración sea precisa:

GTA VI: Standard Edition ― €89.99 EUR ($79.99 USD)

GTA VI: Deluxe Edition ― €109.99 EUR ($99.99 USD)

GTA VI: Premium Edition ― €119.99 EUR ($109.99 USD)

GTA VI: edición de colección ― €199.99 EUR (189.99 USD)

FNAC, importante tienda de Europa, filtró los supuestos precios finales de GTA VI

Rockstar Games y Take-Two Interactive aún no revela si el título protagonizado por Lucia Campos y Jason Duval tendrán ediciones especiales, y mucho menos el contenido de éstas. En caso de que haya versiones de lujo, posiblemente incluirán contenido adicional como trajes, dinero para gastar dentro del juego y más extras.

¿Cuánto costará oficialmente Grand Theft Auto VI?

FNAC es una de las tiendas minoristas más grandes en el mercado de Europa, y en el pasado filtró por accidente el precio de juegos y otros productos. Y es que suele añadir los códigos SKU de sus artículos, de forma muy similar a lo que ocurre en establecimientos como GameStop. La diferencia es que su base de datos es accesible al público.

Aun así, recomendamos tomar esta filtración con cautela y esperar hasta que Rockstar Games revele más información sobre el costo oficial de Grand Theft Auto VI a final de la siguiente semana.

Mientras tanto, analistas y expertos predicen que la nueva entrega podría alcanzar los $80 USD e incluso marcar un nuevo estándar de $100 USD.

No obstante, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, afirmó que ofrecerán un precio justo y dejó caer la posibilidad de que GTA VI sea más barato de lo que muchos fanáticos esperan. “Los consumidores pagan por el valor que les aportamos, y nuestro trabajo consiste en cobrarles muchísimo menos por ese valor”, comentó el ejecutivo.

Filtración de FNAC revela cuánto costará Grand Theft Auto VI en su debut en noviembre

Pero dinos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por el juego más esperado de la década? Déjanos leerte en los comentarios.

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