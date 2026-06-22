Faltan unos días para que inicie la preventa oficial de GTA VI y en ese momento sabremos el precio real de todas sus ediciones. Los rumores llegarán a su fin, pero la mayoría coincide en que no costará $70 dólares, el estándar actual.

Aunque algunas compañías coquetearon con un aumento para que los juegos cuesten $80 dólares, se piensa que solo un peso pesado como el juego de Rockstar Games puede abrir definitivamente esa puerta que permita cobrar más por un AAA.

¿Qué piensan los jugadores? La mayoría se resigna y espera que sea un juego caro.

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Los jugadores piensan que GTA VI costará más de $70 dólares

De acuerdo con una encuesta en X realizada por el periodista Tom Henderson con más de 13 mil participantes, GTA VI no será un juego de $70 dólares.

En el momento de redactar esta nota, 39.4% de los jugadores piensan que GTA VI costará $80 dólares. 12.9% consideran que costará $90 y 8.9% dan por hecho que costará $100 dólares.

38.8% de los encuestados mantienen la esperanza de que su precio sea de $70 dólares. Cabe señalar que esta encuesta se refiere al precio del juego base, no contempla ediciones de lujo o de colección que serán más costosas.

How much do you think GTA 6 is going to cost? — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 21, 2026

¿Cuál será el precio de GTA VI y todas sus versiones según los rumores?

Hoy, a primera hora, trascendió una supuesta filtración de una tienda en línea con los precios de preventa de GTA VI que se harán oficial el próximo 25 de junio.

Según esta información, el precio de versión base sería de $80 dólares, por lo que el rest quedaría de la siguiente manera:

GTA VI: Standard Edition ― €89.99 EUR ($79.99 USD)

GTA VI: Deluxe Edition ― €109.99 EUR ($99.99 USD)

GTA VI: Premium Edition ― €119.99 EUR ($109.99 USD)

GTA VI: edición de colección ― €199.99 EUR (189.99 USD)

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