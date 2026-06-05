Llegó la hora de uno de los eventos más importantes de la temporada: el Summer Game Fest 2026. Como es habitual, el show de Geoff Keighley busca sorprendernos con revelaciones mundiales y anuncios por parte de prestigiosos estudios de toda la industria.

Uno de los primeros bombazos fue la confirmación de un nuevo juego de Cuphead. Luego de una larga ausencia StudioMDHR estuvo presente en la gala para revelar su próxima obra que busca complacer a los amantes de los juegos independientes.

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Mighty Cuphead Adventure es el nuevo juego de StudioMDHR

Cuphead conquistó a millones de jugadores no sólo por su genial aspecto inspirado en las caricaturas clásicas, sino también por su apasionante historia de desarrollo. Los miembros de StudioMDHR apostaron todo por sus carismáticos personajes y crearon un título que ahora es todo un ícono de los videojuegos.

StudioMDHR ha permanecido en silencio durante años, pero ya está listo para una nueva aventura. En Summer Game Fest 2026, la compañía reveló el primer vistazo a Mighty Cuphead Adventure, la próxima entrega de su popular franquicia de plataformas. Es un homenaje a la era de los 8-bits

Mighty Cuphead Adventure, programado en lenguaje ensamblador, es desarrollado “con las especificaciones precisas y auténticas de la consola SEGA Master System“, así que será un viaje nostálgico con un buen nivel de reto.

StudioMDHR confirmó que el juego se podrá disfrutar en SEGA Master System gracias al lanzamiento de un cartucho físico, pero también se podrá jugar en consolas modernas y computadoras. Abajo está su primer trailer:

¿Cuándo debutará Mighty Cuphead Adventure?

StudioMDHR son auténticos artesanos de los videojuegos y siempre se toman el tiempo necesario para ofrecer obras de calidad a sus fans. En el evento, confirmaron que Mighty Cuphead Adventure está en una etapa temprana de desarrollo, así que no confirmaron una fecha ni una ventana para su lanzamiento.

Dicho esto, tendremos que ser pacientes y esperar a que StudioMDHR revele más detalles de este interesante proyecto, que ya se ganó el corazón de muchos jugadores con su primer avance.

Mighty Cuphead Adventure aún no tiene fecha de estreno

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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