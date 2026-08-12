La guerra por conquistar el mercado de videojuegos tendrá un enfrentamiento inesperado. Deep Silver y King Art Games confirmaron que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 retrasará su lanzamiento y ahora llegará en una fecha bastante complicada.

El título estaba previsto para debutar el 17 de septiembre, pero finalmente estará disponible en una fecha muy cercana al estreno de Grand Theft Auto 6, uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

El nuevo calendario de Dawn of War 4 lo pondrá frente a GTA 6

Ahora, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 llegará el 3 de diciembre. Esto significa que llegará apenas 2 semanas después de la entrega de Rockstar Games.

Sin embargo, y aunque enfrentarse a GTA 6 podría parecer una decisión arriesgada, el cambio también permitirá que Dawn of War 4 escape de un septiembre algo cargado de lanzamientos.

Recordemos que durante ese mes están programados estrenos importantes como Control Resonant, Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Onimusha: Way of the Sword, Blood of the Dawnwalker y Silent Hill: Townfall.

Ante esta situación, el director Jan Theysen explicó que King Art Games necesita algunas semanas adicionales para incorporar comentarios de los jugadores, solucionar errores, mejorar el rendimiento y pulir la experiencia.

El juego recibirá contenido importante después del lanzamiento

El retraso también provocó ajustes en la hoja de ruta posterior al estreno. Algunas de las actualizaciones más grandes ahora están previstas para 2027.

Entre ellas se encuentran el modo Crusade, un editor de misiones y nuevos paquetes de mapas. Mientras tanto, el DLC Blood Ravens Story Prologue llegará durante la primavera, seguido por la expansión de campaña Aftermath en verano.

Un punto importante es que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 debutará con 4 facciones: Space Marines, Adeptus Mechanicus, Necrons y Orks. Además, será la primera entrega principal de la franquicia desarrollada sin participación de Relic Entertainment.

Cabe mencionar que la franquicia tuvo una recepción muy positiva con sus primeras entregas, aunque Dawn of War 3 generó opiniones divididas y ahora la nueva entrega buscará recuperar la confianza de los fanáticos del universo Warhammer 40K.

¿Crees que Dawn of War 4 podrá competir por la atención de los jugadores contra GTA 6? ¿El retraso hasta diciembre fue una buena decisión? Cuéntanos en los comentarios.

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