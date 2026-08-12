Dragon Ball Super tuvo muchos problemas durante su transmisión original entre 2015 y 2018, pero aún así presentó algunos de los mejores momentos de la franquicia. El anime por fin regresará este año, pero parece que los fans deberán esperar más de lo previsto para ver el estreno de The Galactic Patrol, que adaptará uno de los arcos exclusivos del manga de Toyotaro.

Toei Animation aún no proporciona la fecha de lanzamiento del tan esperado Arco de Moro, pero documentos oficiales sugieren que el debut podría tener lugar hasta 2028. Eso sí, es importante matizar la información antes de sacar conclusiones.

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Dragon Ball Super: The Galactic Patrol podría no debutar en 2026 ni 2027

A finales de enero de 2026, Toei Animation y Bandai Namco celebraron el evento Genkidamatsuri, que formaba parte de los festejos por el 40.° aniversario de la franquicia creada por Akira Toriyama. Durante la convención, se revelaron muchas noticias relacionadas con los futuros proyectos de la serie.

Allí, tuvimos el primer vistazo a Dragon Ball Super: Beerus, un remake que ofrecerá una versión mejorada del arco de la Batalla de los Dioses, que presenta a Bills como el antagonista principal. Más importante aún, se confirmó que el Arco de Moro, conocido oficialmente como The Galactic Patrol, por fin tendrá una adaptación al anime.

Esta saga es una de las favoritas de los fans, a pesar de que sólo aparece en el manga de Toyotaro. Ahora bien, ¿cuándo debutará la versión animada? Hay noticias decepcionantes al respecto, aunque la situación dista de ser tan grave como muchos imaginan.

Recientemente, Toei Animation publicó su informe financiero correspondiente al último trimestre. Allí, compartió un calendario actualizado con sus próximos lanzamientos para 2026 y 2027. En la lista podemos observar producciones de múltiples franquicias de renombre, incluido Dragon Ball.

En lo que respecta a la serie protagonizada por Goku y compañía, el estudio detalló el estreno de Dragon Ball Super: Beerus y Xenoverse 3, así como el próximo parque de diversiones que está en producción. También se menciona la adaptación de The Galactic Patrol, pero dicho anime aparece en la sección de proyectos que tienen una “fecha aún por confirmar”.

Esto significa que Dragon Ball Super: The Galactic Patrol aún carece de una ventana de lanzamiento. Debido a que no aparece entre los estrenos de 2026 y 2027, muchos especulan que el estreno tendrá lugar hasta 2028 como muy pronto. Si bien esa es una posibilidad, existe una explicación que da un poco de tranquilidad a los fans.

La lista de los próximos estrenos de Toei Animation confirma que Dragon Ball Super: The Galactic Patrol sigue sin fecha de estreno

Es oficial: Dragon Ball Super regresará muy pronto con nuevos episodios

Tal como comenta el experto Venixys en un post de redes sociales, que el anime de Moro brille por su ausencia en la sección de 2027 es posible que se deba al hecho de que Toei Animation aún no confirma la fecha de estreno oficial. Estos documentos rara vez revelan ese tipo de información, pues sólo reflejan lo que se ha hecho público hasta ahora.

Así pues, es posible que Dragon Ball Super: The Galactic Patrol aún pueda llegar a las pantallas de TV y a las plataformas de streaming en algún momento del próximo año, aunque habrá que esperar para conocer la fecha oficial. Por el momento, todos los esfuerzos de Toei Animation están puestos en el proyecto más cercano de la franquicia.

Por supuesto, hablamos de Dragon Ball Super: Beerus. La casa de animación confirmó que el estreno del remake tendrá lugar en algún punto del otoño de 2026, y nuevas pistas adelantan un debut en octubre. Esa teoría gana fuerza al considerar que, según una filtración, pronto se lanzará otra colaboración con Burger King.

A inicios de este año, el productor Akio Iyoku confirmó que esta nueva versión de la serie de Toei Animation tendrá una mejor animación y un apartado visual renovado. Igual de interesante, se sabe que el equipo creativo agregará nuevas escenas y modificará la historia para ser más fieles a la visión original del maestro Akira Toriyama.

El anime se enfocará en el primer arco de Dragon Ball Super, pero un avance oficial revela que también se readaptará la saga de la Resurrección de Freezer. Por el momento, se desconoce si las historias de Black Goku y El Torneo del Poder recibirán el mismo tratamiento. Se espera que Dragon Ball Super: The Galactic Patrol se estrene después del remake.

El arco de Moro es una continuación directa del anime original de Dragon Ball Super

Pero dinos, ¿te emociona el arco de Moro? ¿Cuándo crees que se estrenará la adaptación al anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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