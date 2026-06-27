La historia vuelve a repetirse. Antes de que Steam Machine llegue oficialmente a las manos de los jugadores, la nueva PC para sala de Valve ya comenzó a aparecer en sitios de reventa con precios que superan por mucho su costo original.

Aunque las primeras unidades apenas comenzarán a enviarse a finales de junio, algunos usuarios ya están intentando hacer negocio con sus reservas confirmadas y piden hasta más del doble del precio oficial.

Steam Machine ya apareció en eBay con precios de hasta $3200 dólares

Valve comenzó recientemente a enviar correos electrónicos para informar a los usuarios si obtuvieron un lugar en la fila de compra o si permanecen en lista de espera un sistema que ha generado cierta confusión entre quienes apartaron la nueva Steam Machine.

Sin embargo, eso no impidió que algunos revendedores aprovecharan la situación. En eBay ya pueden encontrarse múltiples publicaciones de personas que venden su reserva confirmada de Steam Machine. Algunos vendedores incluso prometen enviar la consola-PC al comprador tan pronto como ellos mismos la reciban durante los primeros días de julio.

Lo que resulta ridiculo (como es costumbre) en esta situación son los precios. Como seguramente ya sabes a estas alturas, una Steam Machine tiene un costo oficial que va de $1050 a $1430 USD, dependiendo del modelo elegido. No obstante, las publicaciones encontradas ofrecen las reservas desde $1363 USD —una de ellas ya vendida— hasta $3200 USD, prácticamente el doble de su valor.

La reventa vuelve a afectar el lanzamiento del nuevo hardware de Valve

La situación recuerda a lo ocurrido con otros lanzamientos muy demandados como PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e incluso el Steam Deck, cuyos primeros meses estuvieron marcados por la especulación y la reventa.

En esta ocasión, algunos vendedores incluso describen Steam Machine como “una pieza de la historia de los videojuegos” para justificar los elevados precios de sus publicaciones.

Mientras tanto, las primeras impresiones del hardware han sido positivas y apuntan a que Valve logró crear una PC compacta capaz de ofrecer un gran rendimiento para jugar desde la sala, lo que probablemente explica el enorme interés que ha despertado antes de su lanzamiento.

¿Cuándo sale Steam Machine?

Steam Machine comenzará a llegar a los primeros compradores a finales de junio, mientras que muchas de las entregas para quienes obtuvieron una reserva confirmada están previstas para los primeros días de julio.

Si bien todavía es posible unirse a la lista de espera oficial, todo indica que conseguir una unidad durante las primeras semanas será complicado, motivo por el que ya comenzaron a aparecer los primeros casos de reventa con precios inflados.

Un dispositivo con una propuesta sólida, pero que genera algunas dudas

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