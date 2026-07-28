Electronic Arts debe estar feliz tras ver el éxito en preventas de EA Sports FC 27, que seguramente será uno de los títulos más vendidos del año. Sin embargo, el sol no brilla para todos en la compañía norteamericana y una de sus franquicias podría estar en riesgo.

La industria de los videojuegos es un negocio y los últimos años demostraron la peor cara del sector. Franquicias que hace tiempo eran un hit y tenían el respaldo de los jugadores hoy están cerca del olvido y a punto de ser archivadas.

Lamentablemente, ese podría ser el destino de una IP que hace no mucho conquistó a los fans de los juegos de rol con temática medieval e incluso una de sus entregas ganó un GOTY: hablamos de Dragon Age.

NO TE LO PIERDAS: ¿XBOX arruinó a Fable con su fecha de lanzamiento? Expertos critican su proximidad con God of War Laufey y el gran error de la estrategia multiplataforma

Exproductor de Dragon Age piensa que no habrá otro juego de la franquicia

Si en el pasado alguien nos hubiera dicho que BioWare estaría en la lona en pleno 2026 no lo hubiéramos creído. El estudio alcanzó la cima con Mass Effect y Dragon Age, pero una serie de malas decisiones y problemas internos resultaron en entregas mediocres y con malas calificaciones.

La reciente entrega, Dragon Age: The Veilguard, pasó sin pena ni gloria e incluso EA la exhibió públicamente por no alcanzar sus metas.

Recientemente, Mark Darrah, productor de la franquicia en sus mejores años, habló en una entrevista con FRVR (vía VGC) sobre el futuro de la saga.

Al respecto, el creativo señaló que es muy difícil que haya otro Dragon Age debido a los resultados recientes, pero también a la postura de los directivos, la cual conoce a la perfección por el tiempo que estuvo en BioWare:

"No tengo idea de quién podría, o haría, un nuevo Dragon Age en EA. La compañía posee un número alarmante de IPs que están inactivas. Lo que he oído es que si decides hacer un juego basado en una IP conocida, en el instante en que vas a empezar, de repente aparecen 3 personas diferentes que creen estar bajo control y básicamente te destrozan, te devoran y te escupen“.

Posteriormente, Darrah mencionó que sólo podría haber un nuevo Dragon Age si alguien importante de EA lo propone y si alguien en BioWare está dispuesto a lidiar con la hostilidad de los directivos. De otra manera, el creativo piensa que la franquicia se mantendrá en silencio.

Dragon Age: Inquisition ganó el GOTY 2014

EA cuida sus intereses financieros, así sea durmiendo franquicias

Por si no lo sabes, EA fue adquirida por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en $55 MMDD. Actualmente, la adquisición está bajo revisión de las autoridades, pero la empresa hace lo suyo para entregar buenos números a los nuevos dueños.

En años recientes, EA intentó diversificar con el regreso de franquicias, pero los resultados fueron un desastre o mediocres. Se lanzó un nuevo Need for Speed hecho por Criterion Games, pero no destacó en el mercado y hoy el estudio pertenece a Battlefield.

También aprobaron un remake de Dead Space que es de los mejores que se han hecho en la industria, pero no vendió lo suficiente y no habrá otro proyecto así.

Dragon Age: The Veilguard fue un fracaso y BioWare trabaja en un nuevo Mass Effect, pero se piensa que podría ser el último aliento del estudio.

ENTÉRATE: ¿Los jugadores están cansados de los mundos abiertos? El director de Final Fantasy VII Remake revela si todavía hay oportunidad para este tipo de juegos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente