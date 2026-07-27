Pokémon es una de las franquicias más grandes y populares en todo el mundo sin ningún tipo de duda, así que es normal que los artículos de colección se conviertan en objetos muy codiciados. El problema es que cualquier producto con licencia oficial se vuelve en un objetivo para los estafadores y revendedores.

Las tarjetas del juego de cartas son las principales afectadas por esas prácticas, pero otros objetos de la serie sufren el mismo destino. Esto provoca que se agoten los inventarios y que las pocas unidades disponibles en el mercado de segunda mano se vendan a precios exorbitantes que superan ampliamente al valor oficial.

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Un juguete de Pokémon para gatos se agota por culpa de los revendedores

Por si quedaba duda de lo anterior, recientemente se descubrió que un nuevo juguete para mascotas se agotó al instante y ahora está a merced de los acaparadores. Sí, ni siquiera los gatos pueden librarse de esas personas malintencionadas.

A principios de junio, The Pokémon Company anunció una nueva línea de juguetes y accesorios para mascotas con temática de Pokémon. Posiblemente uno de los artículos más llamativos es una caña de pescar con forma de Magikarp que está pensada para los mininos del hogar.

Pero mala suerte para los fanáticos que esperaban consentir a su amigo peludo con ese regalo. Tal como informan desde TheGamer, el producto resultó ser muy popular y se agotó casi al instante. Es probable que seguidores genuinos de la franquicia contribuyeran a la rápida escasez, pero los acaparadores también hicieron de las suyas.

Según los reportes, ya es posible encontrar la caña de pescar temática de Magikarp en plataformas de reventa como eBay. Y sí, los estafadores ofrecen estos artículos a precios demasiado elevados que superan ampliamente al valor oficial.

El juguete para gatos se vende por $29.99 USD en el sitio web oficial de Pokémon, pero los acaparadores lo ofrecen por hasta $200 USD. Un sinvergüenza fue más allá y pidió la impresionante cifra de $1249 USD, además de otros $98.93 USD para el envío. Quienes caigan en la trampa, pagarán casi 45 veces más por el mismo artículo.

Afortunadamente, ninguna de estas cañas de pescar tiene una oferta en eBay. Esto quiere decir que los usuarios no cayeron ante el FOMO y simplemente ignoraron a los acaparadores, posiblemente por los precios elevados. Eso podría cambiar en cualquier momento, pero es muy factible que los revendedores tengan que modificar el costo.

La caña de pescar para gato de Pokémon se vende a precios muy elevados en la reventa de eBay

The Pokémon Company toma medidas para combatir a los revendedores

Reiteramos que este es sólo uno de tantos casos que demuestran lo problemático y molestos que pueden ser los revendedores de Pokémon, quienes a menudo sacan canas verdes a los consumidores genuinos que sólo quieren coleccionar artículos de su franquicia favorita.

Es por eso que The Pokémon Company ya empezó a tomar medidas adicionales para poner un alto a los acaparadores y estafadores. Recientemente se dio a conocer que, en Japón, la compañía implementará un sistema de reconocimiento facial para identificar a las personas que entren varias veces a las tiendas de cartas coleccionables.

Al respecto, otros establecimientos empezaron a romper los paquetes de tarjetas justo antes de entregarlos a los compradores para eliminar su valor de reventa. Iniciativas como estas son cada vez más comunes debido a que aumentaron los casos de robo y reventa en años recientes.

Pero dinos, ¿lograste comprar la caña de pescar para tu gato? Déjanos leerte en los comentarios.

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