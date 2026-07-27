La estrategia multiplataforma de XBOX fue celebrada por unos y criticada por otros, en especial por los fans acérrimos de la marca de Microsoft. Hay quien piensa que la compañía no tiene el suficiente cuidado para proteger sus franquicias, incluso en esa situación.

Muestra de ello es el inminente choque que tendrán el próximo año la nueva entrega de Fable y God of War Laufey dada la proximidad en sus días de estreno.

Aunque se trata de juegos para 2 públicos distintos, se piensa que XBOX arruinó el lanzamiento de su juego por no procurar una mejor fecha de debut.

NO TE LO PIERDAS: Justo después de que XBOX y PlayStation sufrieran una caída masiva, Spotify también falla y deja a miles de fans sin escuchar su música favorita

God of War Laufey saldrá 2 días antes que Fable y fans de XBOX temen por el juego de Playground Games

Este fin de semana, Santa Monica Studio anunció la fecha de lanzamiento de God of War Laufey, la nueva entrega de su exitosa franquicia, que llegará el 16 de febrero de 2027.

Más allá de la polémica por la protagonista, se trata de una IP comercialmente relevante para PlayStation, prácticamente una marca establecida. Sin embargo, la fecha de estreno encendió las alarmas en XBOX.

La nueva entrega de God of War debutará 2 días antes del acceso anticipado de Fable. El nuevo juego de la IP de aventura, rol y fantasía de XBOX Game Studios se podrá jugar a partir del 18 de febrero para quienes adquirieron la versión Premium. Hará lo propio el 23 del mismo mes para la edición estándar.

De acuerdo con un reporte de Jez Corden de Windows Central, la expectativa es que God of War Laufey castigue las ventas de Fable en PS5, lo cual expone lo desastrosa que es la estrategia multiplataforma de XBOX salvo casos específicos como Forza Horizon y Sea of Thieves.

Al respecto, el periodista menciona que las fuentes internas dan por hecho que Fable ya sobrepasó los costos estimados de desarrollo. En ese contexto, una oportunidad para obtener buenos ingresos es el lanzamiento en PS5, pero ahora que se sabe la fecha de estreno del nuevo God of War y que saldrá 48 horas antes, hay incertidumbre sobre el desempeño comercial del juego de Playground.

Yup.



It’s these actual real situations that just show how damaging that path for Xbox is.



Also props to Jez for always standing up against this instead of just echoing the “but multiplatform is so cool“ nonsense while ignoring what that means for the Xbox platform. https://t.co/kNszYW3bp3 — Klobrille (@klobrille) July 27, 2026

¿Qué hará XBOX con su estrategia multiplataforma y sus títulos exclusivos?

Si algo se percibe en la renovada directiva de XBOX es incertidumbre respecto a lo que pasará con los juegos exclusivos y aquellos que serán multiplataforma.

Recordemos que esta decisión se tomó en el periodo de Phil Spencer y Sarah Bond. Ahora que Asha Sharma es la jefa del negocio, su intención es fortalecer la marca a través de contenido exclusivo, pero el ánimo que hubo con los anuncios de Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution cayó considerablemente.

En una entrevista reciente, Matt Booty y Matthew Ball no fueron claros con las decisiones que tomarán al respecto. Pidieron a los fans que no se obsesionen con la posibilidad de que los juegos single-player sean o no exclusivos, lo cual abre la puerta a noticias polémicas para el futuro. Asimismo, reconocieron que no han sido capaces de dar un mensaje claro a los fans.

Hasta el momento, XBOX señaló que los juegos que se anunciaron como multiplataforma se mantendrán tal cual.

ENTÉRATE: XBOX y Ubisoft revelan nueva alianza que beneficiará a los jugadores desde hoy con muchos juegos gratuitos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente