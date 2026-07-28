La industria del desarrollo de videojuegos en México enfrenta retos importantes pues ya que se trata de un sector en crecimiento, es inevitable que su camino se cruce con el tema político y perspectivas sesgadas.

En días recientes se reveló que el diputado de Morena, Jose Armando Fernandez Samaniego, encabeza las encuestas rumbo a la alcaldía de Mexicali, Baja California, para las elecciones de 2027.

Por si no lo conoces, se trata de uno de los diputados más vocales en apoyo de aquella propuesta de poner más impuestos a los videojuegos y que, incluso, los señaló como causa de la violencia en el país.

Que un representante con esas ideas encabece las encuestas para ocupar un cargo de elección popular es tema serio para la industria nacional y la Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo VideojuegosMX (GDMEX) fijó su postura al respecto.

NO TE LO PIERDAS: PROFECO se burla de PlayStation con un meme, y ahora los jugadores de México piden que salve el formato físico: “eres la última esperanza”

Game Devs Mexico se abre al diálogo constructivo ante el avance de Jose Armando Fernandez Samaniego en las encuestas

Por medio de un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, la Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo VideojuegosMX (GDMEX) respondió ante los recientes resultados de las encuestas que favorecen a José Armando Fernández Samaniego en Mexicali.

Al respecto, Hugo Abel Castro Duarte, presidente de Game Devs México, señaló que la asociación está abierta al diálogo con un enfoque constructivo entre ambas esferas. Esto al considerar las declaraciones públicas que hizo el diputado de Morena contra el gaming en 2025 y su apoyo a la iniciativa de gravar con más impuestos a los videojuegos.

Ante este panorama político, no definitivo, GDMEX reconoció la importancia de la colaboración con el gobierno para encontrar soluciones que favorezcan el desarrollo de la industria mientras se reafirma el compromiso de responsabilidad fiscal y el desarrollo sustentable.

Comunicado de GDMEX

El diputado que acusó a los videojuegos de generar adicción y violencia

El nombre de José Armando Fernández Samaniego fue uno de los más virales en octubre de 2025 cuando surgió la propuesta de gravar los videojuegos considerados violentos con 8% adicional a los que ya se pagan en México.

Durante su participación en la Cámara de Diputados en la discusión sobre este tema, el representante del Distrito 7 de Baja California por Morena acusó al gaming de generar adicción y violencia en México

Asimismo, el diputado señaló que, al ser generadores de problemas sociales, los videojuegos debían pagar más impuestos ya que el Estado es quien atiende las consecuencias.

Tras la polémica, el gobierno federal dio marcha atrás en esta propuesta fiscal.

🗳️📌 IMPUESTO A VIDEOJUEGOS VIOLENTOS ES PORQUE GENERAN VIOLENCIA "DESDE LA PANTALLA": MORENA



El diputado José Armando Fernández Samaniego (Morena) defendió el impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento.



Argumenta que estos productos “contribuyen a la… pic.twitter.com/shRk0Ancrf — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 16, 2025

ENTÉRATE: Grand Theft Auto VI tendrá bloqueo regional en su edición física, y esta restricción afectará a los jugadores de México, Argentina y más países de Latinoamérica

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente