Parece increíble, pero después de 18 años los jugadores todavía encuentran secretos y errores inéditos en Grand Theft Auto IV.

Esta semana, el creador de contenido conocido como Gtamen descubrió por accidente una nueva versión del famoso “swing glitch”, uno de los bugs más icónicos en la historia de la franquicia de Rockstar Games. El hallazgo sorprendió a la comunidad, pues nadie había documentado este comportamiento específico desde el lanzamiento del juego en 2008.

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Un error inesperado convirtió a un motociclista en un cohete humano

Todo ocurrió mientras Gtamen recorría tranquilamente uno de los muelles de Liberty City en motocicleta. Al intentar pasar entre una reja y un poste, su personaje murió instantáneamente y salió disparado hacia el cielo a una velocidad absurda.

La reacción del streamer fue inmediata.

“¿Qué demonios fue eso?”, preguntó incrédulo mientras observaba cómo su personaje desaparecía por los aires.

Como cualquier jugador curioso, decidió intentarlo nuevamente.

Para su sorpresa, el error volvió a ocurrir exactamente de la misma manera.

“Es consistente”, comentó antes de celebrar el descubrimiento de lo que describió como un nuevo “swing glitch” o glitch de lanzamiento.

I found a NEW Swingset glitch in GTA IV, 17 years later. pic.twitter.com/WVMfbEQEfD — Gtamen (@Gtamen) June 13, 2026

El legendario swing glitch sigue dando de qué hablar

Los llamados “swing glitches” son algunos de los errores más famosos de GTA IV. Generalmente ocurren cuando un vehículo entra en contacto con ciertos columpios o estructuras del escenario que provocan una reacción inesperada en el motor físico del juego.

El resultado suele ser espectacular: autos, motocicletas o personajes salen disparados por el mapa como si fueran proyectiles.

Durante años, la comunidad ha catalogado diferentes puntos donde estos errores pueden reproducirse de forma consistente, por lo que encontrar una nueva ubicación casi dos décadas después del lanzamiento resulta especialmente llamativo.

Lo más curioso es que, durante la segunda prueba, el personaje de Gtamen sobrevivió al lanzamiento. Esto es poco habitual cuando el glitch se realiza en motocicleta, lo que convierte al hallazgo en una variante particularmente interesante para los fanáticos de este tipo de errores.

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Los jugadores siguen encontrando sorpresas mientras esperan GTA VI

El descubrimiento demuestra el enorme interés que la comunidad mantiene por GTA IV incluso después de tantos años.

Mientras millones de jugadores cuentan los días para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, algunos fans siguen explorando títulos clásicos en busca de secretos, curiosidades y glitches que nadie había visto antes.

Y viendo que Rockstar prácticamente eliminó este tipo de errores en GTA V, muchos ya esperan que GTA VI conserve al menos algunos de esos momentos impredecibles que terminaron convirtiéndose en parte del encanto de la saga.

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