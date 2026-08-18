Grand Theft Auto VI se perfila para tener uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos, con millones de copias vendidas en cuestión de horas. Naturalmente, nadie quiere perderse la oportunidad de formar parte de este evento histórico para la industria del gaming y el entretenimiento, ni siquiera los soldados.

Para suerte de los militares que desean jugar GTA VI, parece que el ejército de Estados Unidos ofrecerá minivacaciones a todos aquellos que se enlisten otra vez y estén en servicio activo. De esta manera, podrán tener un puñado de días libres para explorar todo lo que tiene por ofrecer el proyecto más ambicioso de Rockstar Games.

Video relacionado: Todo sobre GTA VI: precio, Ultimate Edition, preventa, PS5 Pro y GTA Online

El ejército dará días libres a los soldados que quieran jugar Grand Theft Auto VI

A inicios de esta semana, empezó a viralizarse una fotografía de un supuesto memorándum que, según se informa, proviene del 9.º Batallón de Ingenieros en Fort Stewart, Georgia, Estados Unidos. La carta es un aviso para informar al personal que podrán solicitar días de asueto para jugar el título de mundo abierto.

El documento tiene la fecha del 28 de julio, y supuestamente fue firmado por el teniente coronel Ryan D. Hodgson. El texto señala que los soldados que deciden enlistarse una vez más en el ejército entre el 1 de agosto y el 14 de noviembre serán elegibles para solicitar un permiso para faltar a las actividades durante 4 días.

Dicho pase sólo será válido del 20 al 23 de noviembre de 2026, y no se podrá combinar con otros permisos para crear una ausencia más prolongada. El objetivo evidente es brindar una oportunidad a los militares de jugar Grand Theft Auto VI durante su lanzamiento oficial.

La meta de esta iniciativa es “establecer un programa especial de incentivos para la reincorporación, con el fin de fomentar la retención, elevar la moral y recompensar la dedicación constante de los soldados del 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada”.

Parece que únicamente los soldados alistados en servicio activo que están asignados o adscritos en el 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada son elegibles para este bono, y todo indica que no se trata de una iniciativa general para todos los miembros enlistados en la base ni en otros departamentos del ejército estadounidense.

Claro, hay un par de restricciones y requisitos: el documento señala que los soldados aún tendrán que presentar una solicitud a través del sistema de personal del ejército, así como obtener la aprobación del comandante en jefe de la compañía. Además, los soldados que están en revisión por cuestiones administrativas no serán elegibles.

Es imposible verificar la veracidad de la supuesta carta, pero el medio Kotaku pudo corroborar que el nombre del comandante, los números de contacto, el formato del texto y otros detalles son reales. Si bien podría tratarse de una broma, luce poco probable.

El ejército de Estados Unidos dará 4 días libres a soldados seleccionados para que jueguen Grand Theft Auto VI durante el lanzamiento oficial

El lanzamiento de GTA VI será histórico

Todo está listo para el estreno oficial de Grand Theft Auto VI, y parece que el videojuego ya no sufrirá un retraso de último minuto. De hecho, a finales de agosto se realizará un evento especial en Netflix que permitirá conocer muchos más detalles de este ambicioso y esperado proyecto.

Los datos preliminares señalan que GTA VI ya es un éxito de ventas al generar millones de dólares en ganancias sólo con su preventa. Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, reveló que la costosa Ultimate Edition de $100 USD se vende mejor que la versión estándar de $80 USD, lo que coincide con un reporte que revela que la mayoría de los jugadores optaron por la versión menos accesible.

Con todo esto en mente, no resultaría extraño si el ejército estadounidense realmente está dispuesto a ofrecer minivacaciones a sus soldados para que puedan jugar lo nuevo de Rockstar Games.

De hecho, una compañía automotriz de California anunció que suspenderá sus operaciones durante el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para permitir que sus empleados se tomen el día libre. Es probable que iniciativas similares se hagan virales en los próximos días y meses.

GTA VI promete ser uno de los lanzamientos más importantes de la historia

Pero dinos, ¿crees que valdría la pena enlistarse otra vez en el ejército para jugar GTA VI? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: La gran expectativa por GTA VI

Fuente