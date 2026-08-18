Actualmente se viven momentos de preocupación en la industria de los videojuegos, pues existe un temor muy real de que el formato físico desaparezca o alcance su mínimo histórico. Todo esto a raíz de la decisión de PlayStation de parar la producción de juegos en disco a partir de 2028.

La comunidad está claramente molesta, pero un exdirectivo de la compañía duda que esa situación sea “un problema tan grave”.

Nos referimos a Shuhei Yoshida, quien recientemente habló sobre la polémica que azota a Sony. El antiguo jefe de la empresa nipona reconoce el descontento de los fans y entiende por qué un sector del público está molesto, pero confiesa que él es un “consumidor totalmente digital”.

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Shuhei Yoshida opina de la desaparición de los juegos físicos

A principios de julio, PlayStation desató una tormenta que continúa hasta la fecha tras confirmar que, a partir de enero de 2028, dejará de fabricar videojuegos físicos para adaptarse a las tendencias del mercado. Esta decisión afecta a juegos exclusivos y títulos third-party por igual, así que se trata de un duro golpe para el formato en disco.

Miles de fanáticos expresaron su enojo en redes sociales, e incluso algunos participaron en varios intentos de boicot. Tiendas minoristas y algunos publishers también alzaron la voz en señal de protesta y preocupación, pero Lin Tao, directora financiera de Sony, confirmó que continuarán con sus planes pese a la fuerte oposición.

Shuhei Yoshida concedió recientemente una entrevista para el medio GamerBraves. Durante una parte de la conversación, se le preguntó al exjefe de PlayStation su opinión sobre la postura de Sony. El exdirectivo no estuvo involucrado en la decisión y confirma que “no sabía que planeaban eso”.

Eso sí, Yoshida asegura que es un “consumidor totalmente digital”, pues prefiere evitar la fatiga de gestionar los discos. “Quiero tener todos mis juegos en mi menú principal, seleccionar uno y jugar”, comentó.

Más adelante, el exdirectivo de PlayStation recalca un punto importante que a menudo pasa desapercibido: en la actualidad, muchos juegos físicos necesitan descargar parches y datos adicionales para ofrecer la experiencia más óptima o incluso funcionar en lo absoluto. Por ello, duda que la transición a la era 100% digital sea un inconveniente serio.

“Incluso con los juegos en formato físico, en la mayoría de los casos, los desarrolladores actualizan y añaden datos constantemente. Quien decida comprar una copia en disco tendrá que descargar parches, DLC o actualizaciones. Así que, no entiendo por qué no tener un disco supone un problema tan grave”, comentó Shuhei Yoshida.

Hasta cierto punto, el exdirectivo de PlayStation tiene razón; sin embargo, DoesItPlay, una comunidad dedicada a la preservación de videojuegos, reveló que 73% de los 3527 juegos físicos que se pusieron a prueba funcionan y son jugables sin una descarga adicional. De hecho, sólo 10% de los títulos necesitan obligatoriamente bajar un parche para eliminar errores graves o agregar contenido esencial que brilla por su ausencia en el disco.

Shuhei Yoshida cree que el fin del formato físico no es un gran problema porque muchos videojuegos en disco ya necesitan una descarga para funcionar

Los fans aún podrán comprar juegos baratos en la PS Store

Es innegable que cada vez son más los juegos físicos que necesitan descargar un parche o DLC para funcionar plenamente, especialmente en una era en la que predominan los títulos como servicio que se actualizan constantemente con nuevo contenido y mejoras; sin embargo, también hay muchas experiencias que son completamente jugables en disco.

Uno de esos juegos será el próximo Marvel’s Wolverine, pues Insomniac Games confirmó que el nuevo título protagonizado por el héroe de los X-Men será completamente jugable de inicio a fin en disco, incluso sin bajar una actualización adicional.

Shuhei Yoshida entiende que la desaparición del formato físico será un inconveniente para los entusiastas del coleccionismo, y reconoce que la falta de discos podría convertirse en un problema para quienes compran o venden videojuegos en el mercado de segunda mano.

No obstante, y a pesar de que las copias físicas suelen ser una de las maneras más económicas de acceder al gaming, el exdirectivo de PlayStation señala que las tiendas digitales aún ofrecerán descuentos y otras promociones.

“La gente podrá esperar a las rebajas y comprar los juegos que quiera a un precio más bajo. Creo que las editoras y las plataformas aún ofrecerán estas oportunidades a quienes no puedan pagar el precio completo en el lanzamiento”, comentó Shuhei Yoshida durante la entrevista.

Esas palabras están en sintonía con la opinión de Jacob Navok, un exdirectivo de Square Enix que cree que el fin del formato físico hará que los juegos digitales sean más baratos en la PS Store.

PlayStation aún eliminará el formato físico, a pesar de los boictos y las críticas de los jugadores

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Shuhei Yoshida? Déjanos leerte en los comentarios.

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