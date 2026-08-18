Crunchyroll presenta un enorme catálogo de animes y películas animadas, por lo que rápidamente se convirtió en uno de los servicios de streaming favoritos de los fanáticos de la cultura japonesa; sin embargo, muchos usuarios concuerdan en que el programa empeoró por culpa de una actualización reciente que eliminó mucho contenido.

Este cambio afecta a la biblioteca de la tienda oficial, por lo que ahora es mucho más difícil encontrar algunos productos y artículos oficiales basados en grandes franquicias y series famosas. Y sí, este escándalo demuestra que Sony, dueña de la plataforma de paga, se encuentra en una cruzada en contra del formato físico.

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La nueva tienda de paga de Crunchyroll ya está disponible

A mediados de julio, Crunchyroll compartió una noticia que decepcionó a un sector del público. En aquel momento, se informó que la tienda oficial dejaría de estar disponible de forma gratuita y que, a partir de agosto, sería necesario estar suscrito a alguno de los niveles de paga para tener acceso.

El cambio finalmente entró en vigor, y ahora ya es posible visitar la versión renovada de la Crunchyroll Store. Y en efecto, al intentar adquirir cualquier artículo aparecerá un mensaje que advierte que es obligatorio contratar el plan Mega Fan ($13.99 USD al mes) o el nivel Ultimate Fan ($17.99 USD) para iniciar el proceso de compra.

La tienda oficial del popular servicio de anime sólo está disponible en Europa y Norteamérica (con Estados Unidos como el único país seleccionable en nuestra región). Aunque se realizan envíos para múltiples naciones en todo el mundo, México y otros territorios de Latinoamérica no aparecen en la lista.

Tal como se prometió, la Crunchyroll Store ofrece artículos exclusivos que, en teoría, sólo se venderán en dicha plataforma. Como parte del lanzamiento de la nueva versión, se anunció una próxima colección de productos de Chainsaw Man que estará disponible para los suscriptores a partir del 25 de agosto.

En general la tienda ofrece una cantidad bastante respetable de artículos inspirados en algunos de los animes más populares del momento y clásicos atemporales. Actualmente es posible comprar sudaderas, gorras, figuras temáticas, bolsos, peluches y más productos; sin embargo, hay una mala noticia para los entusiastas del formato físico.

La nueva versión de la Crunchyroll Store ya está disponible y ofrece muchos productos exclusivos

La nueva Crunchyroll Store redice su catálogo de Blu-Ray y elimina todos los mangas

A mediados del mes pasado, la compañía prometió que la tienda se “transformará en una experiencia completamente nueva”, y adelantó que habría cambios. Muchos temían que Sony, propiedad de Crunchyroll, decidiera eliminar algunos productos físicos de su catálogo.

Eso fue exactamente lo que sucedió, pero la situación es incluso peor de lo que muchos esperaban. Tal como informaron varios usuarios en redes sociales, la plataforma removió todos los libros físicos, lo que engloba mangas, novelas ligeras, manhwa (cómics coreanos), etcétera.

Por si fuera poco, la Crunchyroll Store también redujo drásticamente su catálogo de contenido físico. Actualmente, la página de música sólo ofrece 10 opciones de CD y vinilo, mientras que la sección de entretenimiento doméstico cuenta con apenas 387 sets de Blu-Ray y DVD.

Aunque es un número muy saludable y todavía es posible encontrar colecciones de discos de My Hero Academia, Blue Lock, Spy x Family, Demon Slayer, Dragon Ball y más franquicias famosas, se trata de una disminución muy importante con respecto a la librería anterior de la plataforma.

Por su parte, la sección de juegos está prácticamente vacía, con un único ejemplar disponible en este momento: Naruto Shippuden Clue Board Game, el tablero inspirado en el manga de Masashi Kishimoto. Es posible que se añadan más artículos en esa y otras categorías en el futuro, pero los fans esperan lo peor.

Es una situación desafortunada, pues la eliminación de algunos de estos productos de la tienda hará que sea mucho más difícil adquirirlos de forma oficial. La comunidad descubrió que la compañía removió todos los Blu-Ray, con excepción de aquellos que son propiedad de Aniplex, Funimation y, por supuesto, Crunchyroll.

Sony es dueña de esas compañías, así como de la plataforma RightStuf, especializada en productos asiáticos. Recordemos que la empresa eliminará los videojuegos en disco de PlayStation a partir de 2028, así que lo que sucede ahora mismo en la Crunchyroll Store parece formar parte de sus esfuerzos por eliminar los lanzamientos físicos.

Crunchyroll eliminó todos los mangas físicos y redujo su catálogo de DVD y Blu-Ray de animes

Por ahora, el catálogo de series y películas del servicio de anime sigue sin experimentar cambios, aunque hace unas semanas removió más de 5 producciones clásicas.

Pero dinos, ¿crees que adquirir esos productos será más difícil a raíz de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Crunchyroll si visitas esta página.

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