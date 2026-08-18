Grand Theft Auto VI aún no debuta, pero ya fue el protagonista de varias polémicas. Una de ellas sigue vigente y representa un problema mayor para Rockstar Games y Take-Two: el despido de más de 30 desarrolladores que trabajaron en la nueva entrega de la popular franquicia.

El Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB) y los creativos afectados siguen en lucha, pues consideran que las compañías recurrieron a prácticas antisindicales. El conflicto a escalado hasta llegar a instituciones del gobierno, que tienen la lupa puesta sobre el prestigioso estudio de GTA.

GTA VI está en medio de este conflicto y una parte de la comunidad quiere boicotear su lanzamiento para apoyar la causa de IWGB. Sin embargo, en un movimiento totalmente inesperado, el sindicato y los trabajadores despedidos publicaron un video con una petición inusual para los jugadores: no boicotear GTA VI y disfrutarlo en su lanzamiento.

Video relacionado: ¡Una locura! Todo sobre GTA VI: precio, Ultimate Edition, preventa, PS5 Pro y GTA Online

Sindicato que apoya a extrabajadores de Rockstar Games pide frenar el boicot contra GTA VI

Mientras trabaja en los últimos detalles de GTA VI, Rockstar Games también hace lo posible para evitar que la polémica de los despidos afecte el lanzamiento de su juego y se convierta en un problema legal mayor. El estudio se encontrará con las autoridades del 10 de septiembre al 15 de octubre, días en que se realizarán varias audiencias para dar una conclusión a este problema.

La desarrolladora negó cualquier práctica antisindical y argumenta que despidió a los empleados por filtrar información sobre GTA VI. IWGB está en desacuerdo con esta postura, así que armó una campaña para presionar a Rockstar Games y llamar la atención de las autoridades.

Algunos jugadores, comprometidos con la causa de los trabajadores, están dispuestos a no jugar GTA VI en su estreno en un intento de boicot. Sabemos que las preventas de GTA VI no se vieron afectadas por este movimiento, pues fueron un éxito sin precedentes para Rockstar y Take-Two.

Ahora, el propio sindicato pidió frenar cualquier intento de arruinar el esperado debut del juego en PS5 y XBOX Series X|S, pues quiere que los fans lo disfruten. Cree que hay otras formas de mostrar la inconformidad con las prácticas laborales de las compañías sin perjudicar a los jugadores.

Los desarrolladores despedidos están de acuerdo con el sindicato, pues tampoco quieren que los jugadores se pierdan la oportunidad de disfrutar un título en el que trabajaron durante años con mucha pasión.

“Invertimos años de nuestras vidas en ayudar a crear este juego. No queremos que lo boicoteen. Queremos que nos ayuden a luchar por la justicia”, afirmó Jack Hoxby, uno de los trabajadores afectados.

Desarrolladores afectados por los despidos en Rockstar Games pidieron un alto al boicot contra GTA VI

Creativos despedidos siguen en lucha e hicieron una petición a la comunidad

La petición de los exdesarrolladores llega pocos días antes de que Rockstar Games lance un vistazo extendido de GTA VI por medio de Netflix, así que ha causado revuelo en las redes sociales. Algunos fanáticos de la saga están desconcertados con la petición del sindicato, pues consideran que debería pedir justo lo contrario.

La organización reiteró que su lucha sigue en pie y que continuará presionando a Rockstar Games tras los despidos. IWGB hizo una petición a los jugadores que quieren apoyar la causa, sin la necesidad de boicotear el estreno de GTA VI.

“Compra una de nuestras camisetas. Estarás ayudando a conseguir justicia para nosotros y a defender el derecho de los trabajadores de todo el mundo a unirse y sindicalizarse. Así, cuando salga GTA VI en noviembre, podrás disfrutarlo sabiendo que contaste con el apoyo de quienes lo hicieron posible”, comentó el sindicato.

Parte las ganancias obtenidas por la venta de playeras se donarán a los desarrolladores afectados, mientras que el resto del dinero se usará para financiar el conflicto legal contra Rockstar Games.

En los próximos meses, las autoridades revisarán el caso de Rockstar y los trabajadores despedidos

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto VI si visitas esta página.

Video relacionado: La gran expectativa por GTA VI

Fuente