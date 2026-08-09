El precio del hardware para videojuegos no deja de subir, pero Strauss Zelnick cree que el problema tiene una solución. Durante la más reciente reunión con inversionistas de Take-Two Interactive, el ejecutivo aseguró que el futuro de la industria pasa por el streaming de videojuegos, una tecnología que, según sus estimaciones, estará lista para masificarse en apenas 3 años.

De cumplirse su pronóstico, millones de personas podrían jugar títulos de alta gama sin necesidad de comprar una consola o una PC potente. Algo como lo que ya han intentado ofrecer servicios como Xbox Cloud Gaming o Google STADIA sin conseguir un éxito masivo.

Take-Two cree que el streaming hará que más personas puedan jugar

Zelnick reconoció que el incremento en el costo del hardware no beneficia a la industria, ya que reduce el número de personas con acceso a dispositivos para jugar.

“El aumento en el costo del hardware no es algo positivo. Un precio más bajo sería mejor porque habría más dispositivos en manos de los consumidores”.

Sin embargo, el directivo considera que este problema perderá importancia conforme el juego en la nube siga evolucionando.

Según Zelnick, la industria está muy cerca de alcanzar un punto en el que el streaming ofrezca una experiencia con baja latencia, permitiendo ejecutar juegos desde servidores remotos sin que el usuario note retrasos.

“Con la llegada del streaming, dispositivos que antes no eran máquinas para videojuegos se convertirán en máquinas para videojuegos”.

El ejecutivo explicó que, cuando esa tecnología madure, será posible disfrutar títulos exigentes desde equipos que hoy no están diseñados para gaming, lo que incrementaría de forma considerable la cantidad de jugadores potenciales.

Incluso se atrevió a poner una fecha: “Creo que estaremos en una etapa de streaming comercial dentro de 3 años”.

Para Zelnick, ese escenario podría multiplicar hasta por diez la base instalada de dispositivos capaces de ejecutar videojuegos. Otro de los beneficios que Zelnick ve en el streaming es la posibilidad de expandir el mercado de los videojuegos hacia regiones donde el acceso a consolas y PC de alto rendimiento sigue siendo limitado.

Actualmente, alrededor del 80% de los ingresos de compañías como Take-Two provienen de Estados Unidos, Europa Occidental y unos cuantos países de Asia. El ejecutivo cree que el juego en la nube permitirá llegar a millones de jugadores que hoy solo cuentan con teléfonos o dispositivos modestos.

El streaming todavía tiene obstáculos importantes

Aunque Take-Two confía en este escenario, el propio Zelnick reconoció que aún existen desafíos importantes, especialmente en materia de latencia e infraestructura.

El ejecutivo recordó que propuestas como Google Stadia no lograron consolidarse, pero aseguró que los avances en redes de centros de datos y tecnologías edge computing podrían hacer realidad una experiencia mucho más estable en los próximos años.

Eso sí, dejó claro que se trata de una apuesta a futuro y no de una estrategia inmediata para la compañía: “Podría estar equivocado. No estamos apostando toda la empresa a esto”.

¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Crees que el streaming será el futuro de los videojuegos ante el aumento de los precios del hardware?

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