A primera vista, Made in Abyss parece una historia inocente llena de personajes encantadores y criaturas que inspiran ternura al solo verlas, pero la realidad es que se trata de una de las historias más desgarradoras del anime y manga. Riko y Reg son los protagonistas de una aventura al centro de la tierra que parece no tener retorno y que, mientras atraviesan más capas, Riko conseguirá las respuestas sobre su origen a cambio de un precio muy alto.

Made in Abyss: Mezameru Shinpi es el nombre de la película que, según su más reciente avance, se estrenará en Japón el 23 de octubre de 2026. A pesar de que aún no hay una fecha de estreno a nivel mundial, es probable que podamos ver la película en algún momento de 2027.

Mientras esperamos, podemos ver el nuevo avance de la primera parte de una trilogía de películas que llegarán por separado en el futuro.

La película animada funcionará como continuación de la segunda temporada del anime que se emitió en 2022. De esta manera, la historia retomará el viaje a las profundidades de Riko, Reg, Nanachi y Fapta, quienes continuarán en su interminable recorrido por las capas del abismo.

De acuerdo con la información revelada hasta ahora, Riko tendrá que penetrar la séptima capa del Abismo, uno de los territorios más desconocidos y peligrosos de la obra. Este es el principio de un proyecto que había sido anunciado originalmente como una trilogía de películas en 2025, por lo que Made in Abyss: Mezameru Shinpi será la introducción a este nuevo mundo.

La producción volverá a estar en manos de Kinema Citrus, estudio que también es responsable de las 2 temporadas del anime. Masayuki Kojima regresará como director, mientras que Hideyuki Kurata seguirá como guionista en esta etapa de la historia.

Riko y sus amigos se enfrentarán a nuevos retos mientras se enfrentan a los peligros de la séptima capa del abismo

¿Qué opinas de este estreno? ¿Viste las primeras temporadas de Made in Abyss? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, te recomendamos visitar esta página.

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