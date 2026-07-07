Discord es mucho más que una aplicación de mensajería: es un centro de reunión para eventos sociales, un espacio para forjar comunidades e incluso una herramienta de trabajo. Es fácil ver por qué algunas personas reaccionaron con preocupación y temor cuando el sistema baneó sus cuentas sin razón aparente.

Si eres uno de los usuarios afectados, respira hondo y tranquilízate. La compañía finalmente abordó el tema en redes sociales y explicó que todo se trató de un malentendido causado por un error técnico. Eso sí, este incidente se une a la extensa lista de controversias que enfrenta la plataforma.

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Un error causó el baneo de más de 8000 usuarios de Discord

En redes sociales, usuarios reportaron una posible falla en los sistemas de moderación de la aplicación. Las personas descubrieron que sus perfiles fueron suspendidos permanentemente tras subir imágenes que tenían patrones de cuadrícula, lo que engloba tableros de ajedrez, hojas de cálculo e incluso el inventario de Minecraft.

Dichos casos no eran aislados, pues las denuncias se intensificaron en días recientes a medida que se sumaban más víctimas de la aparente falla. A inicios de esta semana, Discord finalmente dio la cara, explicó que fue lo que sucedió e hizo una promesa a la comunidad.

Mediante un post en X, la compañía reconoció un error técnico en su sistema de moderación impulsado por IA que provocó el baneo injustificado de 200 usuarios durante el pasado fin de semana. Dichos casos se sumaron a las más de 8000 personas que se vieron afectadas desde mayo de 2026.

Discord comentó que sus herramientas de seguridad automatizadas comparan el contenido que suben los usuarios con una base de datos de material dañino. Cuando el programa de inteligencia artificial detecta posible contenido ilegal, un moderador humano realiza una revisión antes de efectuar una expulsión.

No obstante, el problema técnico provocó que el sistema bloqueara automáticamente las cuentas sospechosas.

Discord en ningún momento explica la naturaleza del material que causó los falsos positivos, pero la comunidad recalca que la mayoría de las cuentas afectadas subieron una imagen con cuadros. Se especula que los sistemas de moderación catalogaron dicho contenido como problemático porque, anteriormente, se utilizaron patrones de cuadrícula similares para ocultar o disimular contenido de carácter ilegal.

Discord realizó miles de baneos injustificados a usuarios que no habían hecho nada malo

¿Qué sucederá con las cuentas afectadas de Discord?

En su penúltima publicación sobre el tema, la empresa detrás de la aplicación de mensajería confirmó que los equipos ya retiraron los baneos a todos los usuarios afectados, por lo que las cuentas deberían ser reactivadas próximamente.

No obstante, en la sección de comentarios aún es posible leer a algunas personas que señalan que sus perfiles siguen bloqueados.

“Sabemos que esa no es una explicación satisfactoria si tu cuenta fue una de las afectadas, y deberíamos haberlo detectado antes. Trabajamos en mejores medidas de seguridad para que esto no vuelva a suceder”, comentó la compañía en su hilo de X. Además, prometió que reforzarán sus sistemas para evitar que se penalicen a personas que “no han hecho nada malo”.

Por supuesto, esta problemática puso en evidencia una vez más los peligros que conlleva la moderación asistida por inteligencia artificial. Además, este caso complementa la polémica que se vivió hace un par de meses, cuando Discord obligó a los usuarios a verificar su edad.

Adicionalmente, la aplicación sufrió un hackeo a finales de 2025 que dejó al descubierto la información de millones de personas.

Un error en Discord provocó la suspensión de más de 8000 cuentas desde mayo de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de esta polémica? ¿Fuiste uno de los usuarios afectados por los baneos injustificados? Déjanos leerte en los comentarios.

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