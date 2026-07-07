Ahora que el tema del formato físico y digital está sobre la mesa, algunos consideran que la solución es apoyar el lanzamiento de ediciones físicas. Esto incluye cualquier ocurrencia, incluso si se trata de un juego que, originalmente, es digital y gratuito.

Hablamos de una de las recientes entregas de Silent Hill que debutó de sorpresa hace un par de años y que da la sorpresa otra vez con una edición física.

Sin embargo, al tratarse de un lanzamiento especial tiene costo, pero si eres fan de la franquicia y te gustan las piezas de colección puede ser tuyo.

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Silent Hill: The Short Message tendrá edición física con costo, aunque la versión digital es gratuita

¿El exceso del formato físico? Puede ser un ejemplo para el futuro, pues Limited Run Games anunció el lanzamiento de una edición física de colección de Silent Hill: The Short Message.

Por si no lo sabes, este juego debutó en PlayStation Store en formato digital el 31 de enero de 2024, pero en esta versión se consigue gratis.

Ahora bien, para los fans de la saga y del formato físico, llega esta edición de colección. La preventa se abrirá el próximo 10 de julio y el precio es de $69.99 dólares.

Incluye lo siguiente:

Copia física de Silent Hill: The Short Message para PS5

Caja con diseño especial y arte inspirado en la historia

Certificado de autenticidad numerado

Póster con arte oficial

Set de cartas con arte en graffiti de Maya

Llavero con la flor Sakura

La edición física y de colección de un juego gratuito

¿Un vistazo al futuro?

El debate sobre la caída del formato físico generó incertidumbre sobre lo que pasará con los discos y tarjetas con datos en los próximos años.

Hay quienes piensan que se presentará un fenómeno parecido al de otros medios como la música, el cine y la TV.

Con esto nos referimos a que las copias físicas no desparecerán en su totalidad y podría haber terceros que se encarguen de la edición y lanzamiento de juegos en disco o cartucho.

Sin embargo, dado lo pequeño de ese mercado, serían ediciones con un precio mayor al de una copia digital pues cumplen con el nicho que gusta del formato físico, pero esto no es, ni será, barato.

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