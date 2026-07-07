Las adaptaciones de videojuegos vieron un aumento de popularidad en años recientes, pero decir que todas las producciones tienen el éxito garantizado es una enorme equivocación. Es por eso que proyectos como Fallout son tan refrescantes, pues presentan una historia coherente al mismo tiempo que respetan el material de origen.

La serie live-action inspirada en los juegos de Bethesda y Microsoft fue una grata sorpresa en su debut original en abril de 2024. Los primeros 8 episodios recibieron el aplauso del público y, en su conjunto, acumularon millones de reproducciones en todo el mundo en cuestión de semanas.

Era obvio que Amazon estaría interesado en continuar con esta producción. La segunda temporada empezó su emisión a finales del año pasado y, en general, también tuvo una muy buena recepción por parte de la audiencia y los críticos. Se espera que pronto los fans puedan reencontrarse con Lucy.

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Tercera temporada de Fallout inicia oficialmente su rodaje

La trama de la segunda temporada del programa de televisión terminó en un punto álgido. Afortunadamente, todo parece indicar que los fanáticos deberán esperar poco para saber cómo continuará la historia.

A inicios de esta semana, el famoso actor Walton Goggins, quien interpreta a Cooper Howard y a The Ghoul, compartió un par de fotografías en su cuenta personal deInstagram. La celebridad de Hollywood escribió “de vuelta en acción: Fallout Temporada 3″.

La primera imagen muestra el laborioso proceso de maquillaje al que debe someterse el actor para dar vida a su personaje, mientras que la segunda es mucho más sutil y sólo permiten ver un par de botas polvorientas. Es difícil extraer nueva información sobre la trama, pero el post parece confirmar que, efectivamente, ya comenzó el rodaje de los nuevos episodios.

En este momento, la actriz Ella Purnell, quien interpreta a Lucy MacLean; y Aaron Moten, quien da vida a Maximus de la Hermandad del Acero; no se han pronunciado sobre el inicio de la producción; sin embargo, se sabe de antemano que ambos regresarán en la Temporada 3 para retomar sus respectivos papeles.

Amazon mantiene en secreto la posible fecha de lanzamiento, así que se desconoce cuándo comenzará la emisión de los nuevos capítulos a través de Prime Video. Vale la pena recordar que hubo un lapso de menos de 2 años entre el estreno de la primera y segunda temporada, así que es probable que la serie live-action de Fallout regrese en algún punto de 2027.

Precisamente, la showrunner Geneva Robertson-Dworet y el productor ejecutivo Jonathan Nolan revelaron en una entrevista anterior que el equipo de producción trabajó muy duro para evitar los largos tiempos de espera entre temporadas, pues consideran que esa es una “tendencia desafortunada” que afecta a muchos programas de TV.

Walton Goggins, actor de The Ghoul, confirma el inicio del rodaje de la Temporada 3 de Fallout

Nuevos actores se unen al reparto de la serie live-action de Fallout

Los nuevos episodios traerán de regreso a los actores Walton Goggins, Ella Purnell y Aaron Moten, pero se espera que haya incorporaciones interesantes en la tercera temporada.

Una de las adiciones más llamativas y sorprendentes es la de Aaron Paul, famoso por dar vida a Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad de AMC. Las actrices Emily Mortimer y Thomasin McKenzie también se unirán al elenco oficial de los próximos capítulos de Fallout, así como el actor Manny Jacinto.

Por ahora, Amazon aún no revela más información sobre los papeles que interpretarán los nuevos actores que se incorporarán al reparto de la adaptación del videojuego de Bethesda y Microsoft. En cuanto a la duración del proyecto, Aaron Moten reveló que le habían propuesto una trama de entre 5 y 6 temporadas.

La segunda tanda fue un éxito total y, de acuerdo con los datos oficiales, 83 millones de personas en todo mundo vieron al menos una parte de los nuevos capítulos durante las primeras 13 semanas después del estreno. La crítica fue más divisiva, así que habrá que esperar para conocer si la serie tendrá presencia en los próximos premios Emmy.

Confirman el regreso de la serie live-action de Fallout

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