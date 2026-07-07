Los recientes despidos masivos en Xbox siguen dejando consecuencias para algunos de los estudios más importantes de Microsoft. Aunque muchos pensaban que Bethesda estaría prácticamente a salvo debido al desarrollo de The Elder Scrolls VI, la realidad es que una de las franquicias más queridas de la compañía sí sufrió un duro golpe.

Todo apunta a que The Elder Scrolls Online, el MMORPG que lleva más de una década manteniendo viva la saga mientras los jugadores esperan la siguiente entrega principal, enfrentará un futuro mucho más incierto tras la reestructuración de Xbox.

El equipo de The Elder Scrolls Online sufrió importantes recortes

De acuerdo con un reporte de Kotaku, hasta la mitad del equipo de ZeniMax Online Studios encargado de The Elder Scrolls Online habría sido despedido durante la reciente ola de recortes impulsada por Microsoft.

La información también fue respaldada por publicaciones de varios exempleados en LinkedIn, quienes confirmaron su salida del estudio tras años trabajando en el proyecto.

La noticia llega en uno de los momentos más delicados para el juego. Apenas hace unos meses, ZeniMax presentó un ambicioso plan para renovar completamente la experiencia mediante un nuevo modelo de temporadas. La iniciativa prometía contenido constante, mejoras en la calidad de vida y funciones muy solicitadas por la comunidad.

Season One llegará, pero el resto del contenido cambiará

Afortunadamente para los jugadores, la esperada Season One sigue programada para estrenarse el 8 de julio.

Esta actualización incluirá novedades importantes, como mazmorras para un solo jugador, combate naval, exploración submarina y otras características que buscaban modernizar la experiencia del MMORPG tras 12 años en el mercado. Sin embargo, el panorama cambia después de ese lanzamiento.

Jessica Folsom, community manager de The Elder Scrolls Online, confirmó en los foros oficiales que la hoja de ruta previamente presentada para el resto de 2026 “cambiará” debido a la reestructuración del estudio.

Esto significa que el contenido planeado para futuras temporadas, incluido el esperado regreso a Skyrim y otras expansiones anunciadas anteriormente, ya no está garantizado.

Xbox cambia prioridades mientras espera The Elder Scrolls VI

Por ahora, Bethesda no ha anunciado el cierre de The Elder Scrolls Online y el juego continuará funcionando normalmente. Sin embargo, la reducción del equipo deja muchas dudas sobre la velocidad con la que podrá recibir nuevas expansiones y actualizaciones.

Diversos reportes apuntan a que Microsoft busca concentrar más recursos en completar proyectos de gran escala como The Elder Scrolls VI y el próximo juego principal de Fallout, 2 títulos considerados estratégicos para el futuro de Xbox.

Mientras tanto, los millones de jugadores de The Elder Scrolls Online tendrán que esperar para conocer cuál será el nuevo plan de contenido una vez que Season One esté disponible.

¿Qué opinas de la situación de The Elder Scrolls Online? ¿Crees que Xbox está tomando la decisión correcta al cambiar sus prioridades?

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente