Discord podría estar a punto de solucionar una de las quejas más frecuentes de la comunidad de PC. Se ha filtrado que la plataforma está desarrollando un nuevo Game Mode (o Modo Juego en español), diseñado específicamente para minimizar drásticamente la huella de la aplicación en los recursos del sistema mientras juegas.

El hallazgo fue reportado por Discord Previews, una cuenta de Twitter especializada en rastrear funciones experimentales y código oculto dentro de la plataforma. Según la información revelada, este modo actuará como un ahorrador de recursos automático cuando se inicie un videojuego.

Discord is working on Game Mode. Once activated, Discord's client will automatically reduce animations and disable effects when it detects a game being played, freeing up CPU and GPU resources that might help your game run smoother. pic.twitter.com/Ul9v9qQqnx — Discord Previews (@DiscordPreviews) September 26, 2026

¿Cómo funcionará el Game Mode de Discord?

Actualmente, mantener Discord abierto en PC implica procesar animaciones de la interfaz, efectos visuales en los perfiles, herramientas de overlay y procesos de aceleración por hardware. Todo esto puede acaparar un porcentaje vital del procesador y la tarjeta gráfica.

Al activar el nuevo modo, la plataforma suspendería automáticamente estos elementos estéticos para centrarse únicamente en mantener estable el chat de voz. Esto se traduce en tres ventajas directas:

Liberación de recursos: Evita que el sistema operativo divida esfuerzos entre renderizar el juego y mantener activa la interfaz de la aplicación.

Salvavidas para hardware modesto: Resulta especialmente útil para laptops o equipos con componentes de generaciones anteriores, donde las tareas en segundo plano generan tirones o sobrecalentamiento.

Estabilidad en entorno competitivo: Una función clave para garantizar la máxima tasa de cuadros por segundo (FPS) en títulos donde la fluidez es obligatoria, como VALORANT, Counter-Strike 2, Rainbow Six o Call of Duty.

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El Modo Juego de Discord aún no ha sido anunciado de manera oficial

Por el momento, Discord no ha anunciado esta función de manera oficial. El Game Mode se encuentra en una etapa de prueba temprana, por lo que la cantidad exacta de recursos que logrará salvar y las opciones específicas de configuración aún no están claras.

De recibir luz verde para su lanzamiento global, se convertiría en una de las herramientas de optimización más útiles de la plataforma, eliminando la necesidad de cerrar por completo la aplicación para ganar un poco de rendimiento extra.

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