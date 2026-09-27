Star Wars, la franquicia más famosa de la ciencia ficción prepara su regreso a la pantalla grande. De acuerdo con informes de The Hollywood Reporter y Knight Edge Media, Disney y Lucasfilm han puesto en la mira a Jon Watts para dirigir la próxima gran película de Star Wars.

Lejos de ser un spin-off independiente, los reportes señalan que este proyecto funcionaría como el Episodio X, marcando el inicio de una nueva etapa para el legado de la familia Skywalker y abriendo la puerta a una trilogía completamente nueva, la cual está siendo escrita por Simon Kinberg (conocido por su trabajo en X-Men: Days of Future Past).

Por si te lo perdiste: Star Wars Zero Company supera a Jedi Survivor y se convierte en el juego de la franquicia con mejor calificación en Metacritic de las últimas décadas

De Marvel a una galaxia muy, muy lejana

La posible elección de Watts representa una apuesta segura para Disney. El cineasta fue una pieza clave en el éxito milmillonario del Universo Cinematográfico de Marvel, tras dirigir la trilogía completa de Spider-Man protagonizada por Tom Holland (Homecoming, Far From Home y No Way Home). Además, Watts fue el elegido para dirigir Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, pero se bajó del proyecto ya que necesitaba cargar energías.

Su transición a Lucasfilm ya está en marcha. Watts fue uno de los creadores principales de Star Wars: Skeleton Crew, la reciente serie de Disney+ que inyectó frescura a la franquicia. Dar el salto a la dirección de la saga principal sería la evolución natural de su relación con el estudio.

El reto de revivir el linaje Skywalker

Desde el estreno de The Rise of Skywalker en 2019, la estrategia de Lucasfilm se había volcado casi por completo a las series de televisión en Disney+, enfrentando diversas dificultades, cancelaciones y retrasos para levantar un nuevo proyecto cinematográfico que continuara la narrativa principal.

Aunque Disney todavía no ha dado la luz verde definitiva ni ha confirmado el título oficial, la llegada de Watts significaría retomar la línea temporal directa de los Skywalker, dejando en el aire la incógnita sobre qué personajes clásicos regresarían y cuánto tiempo habrá transcurrido en el universo tras los eventos del Episodio IX.

Por ahora, los planes para el futuro de Star Wars en el mundo del cine son los siguientes:

Star Wars: Starfighter: Antes del regreso de los Skywalker, Lucasfilm estrenará el próximo año esta cinta dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, la cual funcionará como una historia completamente independiente de lo que hemos visto en la saga Skywalker.

La nueva trilogía: El proyecto de Watts y Kinberg se encuentra en fase de desarrollo activo, a la espera de confirmación de fechas y elenco oficial.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por el futuro de Star Wars? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura de Star Wars.