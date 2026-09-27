Septiembre está por terminar, lo que significa que poco a poco nos acercamos al mes más tenebroso del año. Como parte de sus ya tradicionales festejos de Halloween, Fortnite anunció posiblemente una de sus colaboraciones más esperadas de toda su historia: Five Nights at Freddy’s.

En efecto, contenido inspirado en el terrorífico videojuego creado por Scott Cawthon estará disponible próximamente en el título gratuito de Epic Games. El adelanto oficial permite observar la famosa pizzería en la que se desarrollará el evento, así como las nuevas skins que seguramente estarán disponibles para su compra en la tienda.

Video relacionado: Fortnite y sus mejores colaboraciones - Un paraíso de crossovers

Confirman colaboración Five Nights at Freddy’s x Fortnite

FNAF celebró su 10.° aniversario en 2024, y muchos fanáticos esperaban que tuviera un crossover con el Battle Royale para festejar la ocasión. Al final, la única colaboración que se anunció y puso en marcha en aquel entonces fue con Dead by Daylight, el famoso título multijugador asimétrico creado por Behavior Interactive.

Si bien tuvieron que pasar más de 2 años, finalmente se confirmó que Five Nights at Ferddy’s cruzará caminos con Fortnite. Durante la mañana del domingo 27 de septiembre de 2026, el sitio web oficial de Epic Games se actualizó con los primeros detalles de Fortnitemares, el evento anual de Halloween.

Al ingresar el código en la página de Internet, se mostraba el trailer oficial de la colaboración. Posteriormente, los desarrolladores compartieron el adelanto al público en todas sus redes sociales. El anuncio generó mucho entusiasmo en la comunidad, pues permite apreciar gran parte del contenido que llegará al free-to-play a principios del próximo mes.

La llegada de esta colaboración resultará poco sorprendente, pues desde hace meses se rumoreaba que ambas propiedades unirían fuerzas. La primera pista llegó a finales de agosto con el estreno de la Temporada 4 del Capítulo 7, que introdujo crossovers con otros personajes de videojuegos como Mega Man y Sonic the Hedgehog.

En aquel entonces, el mapa de Fortnite se actualizó con un nuevo edificio que recordaba de inmediato a la pizzería de FNAF. Por su fuera poco el famoso informante SamLeakss, quien se ganó el respeto de la comunidad gracias a sus predicciones acertadas, afirmó que a principios de octubre se lanzaría la colaboración. Estos reportes resultaron ser verdad.

Fortnite recibirá nuevos skins de Five Nights at Freddy's

Este contenido de FNAF llegará a Fortnite en Fortnitemares 2026

Como parte del crossover Five Nights at Freddy’s x Fortnite, el mapa del Battle Royale se actualizará con una nueva locación: Freddy Fazbear’s Pizzeria, el restaurante en el que se desarrollan los eventos del videojuego de terror. Según el adelanto, los jugadores que entren allí podrán encontrar a los temibles animatrónicos, quienes serán una amenaza.

Los jugadores notaron de inmediato que los desarrolladores lograron recrear muy bien el aspecto del local, pues el adelanto permite observar algunas de las zonas más emblemáticas: desde el salón principal en el que cantan los animatrónicos hasta la cocina.

Al respecto, el trailer parece confirmar que Freddy, Bonnie, Chica y Foxy llegarán al free-to-play como skins de paga. La adición de estos personajes será del agrado de los fans, quienes han pedido durante muchos años su incorporación al título multijugador.

Hasta este momento, Epic Games aún no revela el contenido temático que llegará a la tienda en la próxima actualización de Fortnite, así que habrá que esperar para descubrir lo que incluye cada bundle en caso de que realmente se lancen nuevos aspectos inspirados en los animatrónicos de FNAF.

De acuerdo con información de insiders, la zona inspirada en Five Nights at Freddy’s tendrá jumpscares y permitirá escuchar la canción de Living Tombstone. También se podrá ver transmisiones en vivo a través de las cámaras de seguridad.

El estudio desarrollador confirmó que la colaboración con Five Nights at Freddy’s dará el inicio el 1 de octubre, el mismo día en el que arrancarán los festejos del Fortnitemares 2026.

Freddy Fazbear’s Pizzeria y los animatrónicos de FNAF llegarán a Fortnite

Fortnite también podría recibir contenido especial inspirado en One Piece, de acuerdo con otras filtraciones. Deberemos esperar para descubrir si el free-to-play realmente cruza caminos con dicho anime, pero al menos la próxima colaboración con el título de terror cumplirá con las expectativas de gran parte de los fans.

Pero cuéntanos, ¿te emociona este crossover? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy’s, o da clic aquí para encontrar más información sobre Fortnite.

Video relacionado: Los 5 fangames de Five Nights at Freddy’s TAN MALOS que dan miedo

Fuente