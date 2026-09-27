Gears of War: E-Day todavía no debuta oficialmente, pero algunos jugadores en México aparentemente ya pudieron encontrarlo en tiendas. De acuerdo con reportes compartidos en redes sociales, algunas sucursales físicas de Sears en San Luis Potosí ya estarían vendiendo tanto el juego. También se dice que otras tiendas habrían sacado el control de edición especial antes de tiempo.

La situación llamó rápidamente la atención entre los fans de la franquicia, pues significaría que determinados establecimientos ya comenzaron a colocar los productos en venta antes de la fecha oficial. Los reportes apuntan a que no se trata únicamente de una preventa, sino de unidades que algunos jugadores ya habrían encontrado directamente en tiendas físicas.

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Algunos jugadores ya estarían encontrando el juego en tiendas mexicanas

De acuerdo con una publicación hecha en el grupo Gears of War Latinoamérica, algunos establecimientos de Sears en México ya tendrían copias de Gears of War: E-Day disponibles. En los comentarios, algunos usuarios reportan que también encontraron el juego en otras cadenas como Bodega Aurrera. Cabe mencionar que en Level Up no pudimos verificar la veracidad de ninguna de estas declaraciones.

El control de edición limitada también formaría parte de los productos que algunas tiendas en México ya estarían ofreciendo. En caso de que no lo sepas, se trata de uno de los accesorios que acompañan al lanzamiento del nuevo juego de The Coalition y que seguramente será uno de los artículos más buscados por los seguidores de la saga.

Eso sí, hay un detalle importante: no parece que todas las sucursales estén manejando la misma disponibilidad. Los reportes corresponden a determinadas tiendas y, por ahora, no hay información que permita asegurar que el juego o el control ya estén a la venta en toda la cadena. Así pues, todo indica que sólo se trata de un error de algunas tiendas y no un lanzamiento previo ni nada similar.

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Hay una mala noticia para quienes compren Gears of War: E-Day antes de su lanzamiento

Estamos seguros que a más de uno de ustedes se les cuecen las habas por jugar Gears of War: E-Day y que seguramente estarán tentados a ir a su tienda más cercana (o incluso darse una vuelta a San Luis Potosi) para conseguir su copia del juego a días del estreno. Dicho esto, la realidad es que hacerlo es probable que hacerlo simplemente no tenga sentido.

¿Por qué lo decimos? Resulta que, al igual que muchos otros lanzamientos exclusivos de XBOX, Gears of War: E-Day no incluye el juego completo en el disco. En otras palabras: necesitas realizar una descarga de contenido antes de ponerte a jugar.

Así pues, se antoja poco probable que la descarga de Gears of War: E-Day ya esté disponible, incluso para quienes ya tienen la versión física del juego. De este modo, lo más probable es que al insertar el disco en la consola no suceda nada y únicamente tengas un pisapapeles temporal hasta que el juego debute de manera oficial.

La buena noticia es que falta muy poco para que Gears of War: E-Day debute ya que su estreno será el próximo 6 de octubre. Además, su versión Premium te da acceso al juego desde el 1 de octubre.

¿De qué trata Gears of War: E-Day?

El inmenso hype por este el lanzamiento no es menor. Gears of War: E-Day será una nueva entrega de la franquicia que funcionará como precuela y llevará la historia varios años atrás para mostrar los acontecimientos del llamado Día E, cuando los Locust aparecieron y comenzó uno de los conflictos más importantes de este universo.

El juego también recuperará a Marcus Fenix y Dom Santiago como protagonistas, algo que seguramente será uno de sus principales atractivos para los seguidores que llevan años acompañando a la franquicia.

En lugar de continuar directamente con los acontecimientos de las entregas más recientes, E-Day permitirá conocer una etapa mucho más temprana de la historia de Marcus y Dom. Esto también le dará a The Coalition la oportunidad de regresar a elementos y conceptos clásicos de la saga mientras presenta una nueva historia.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Recuerdas otro juego que se haya lanzado antes de tiempo en México? Cuéntanos en los comentarios.

Gears of War: E-Day llegará el 6 de octubre a XBOX Series X, XBOX Series S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este esperado lanzamiento.