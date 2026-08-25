Take-Two Interactive y Rockstar Games trabajan a marchas forzadas para concluir el desarrollo de Grand Theft Auto VI y, a la vez, dar con el paradero de CyberLeek, filtrador que ha compartido más de 10 avances del juego antes de que las compañías estrenen su vistazo extendido en Netflix.

Para encontrar al o los responsables de las filtraciones, Take-Two hizo varias citaciones judiciales para solicitar la colaboración de Discord y Microsoft, pues algunos de sus servicios se utilizaron para difundir el material de GTA VI.

Microsoft y XBOX ya confirmaron que trabajan de cerca con Rockstar Games para encontrar al filtrador. Sin embargo, la situación de Discord es diferente, pues esta mañana publicó un comunicado para hacer una aclaración muy importante al respecto.

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¿Qué dijo Discord sobre las filtraciones de GTA VI?

En caso de que no lo recuerdes, Take-Two presentó varias citaciones judiciales ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, para que Microsoft y Discord revelen los registros vinculados a las cuentas que filtraron los videos de GTA VI.

En el caso concreto de Discord, la compañía de videojuegos solicitó “toda la información de identificación asociada con todas las cuentas de usuario que son/fueron miembros que se comunicaron con el/los servidor(es) de Discord” y “cualquier registro de dispositivo/telemetría asociado” a una lista de archivos que la empresa compartió en privado.

Luego de días de permanecer en silencio, Discord por fin habló sobre las filtraciones de GTA VI, pero compartió una noticia que no será del agrado de Take-Two ni de Rockstar Games. Lo que pasa es que Ryan K. Rigney, director de marketing de la plataforma de comunicación, aseguró que no han recibido la citación judicial por parte de Take-Two.

Como consecuencia, Discord aún no puede colaborar en el caso y proporcionar información importante para descubrir la identidad de CyberLeek y dar con su paradero. Por supuesto, la falta de datos del filtrador complican las investigaciones de los desarrolladores de GTA VI, quienes han hecho lo posible para frenarlo de alguna forma.

“Discord aún no ha recibido ninguna citación judicial de Take Two. Cuando la recibamos, evaluaremos su validez y alcance antes de responder”, aseguró el ejecutivo de Discord.

Discord revela que no ha recibido la citación judicial para colaborar en la búsqueda del filtrado de GTA VI

La búsqueda de CyberLeek sigue en medio de amenazas

Luego de que los desarrolladores de GTA VI hicieran oficial la búsqueda de CyberLeek, el filtrador hizo varias amenazas para intentar detener la cacería. Por un lado, confirmó que tiene una versión jugable del título que se liberará de forma automática si algo le pasa.

Posteriormente, CyberLeek amenazó con empezar a filtrar spoilers sobre la historia del esperado juego e, incluso, incitó a la comunidad a protestar a fuera de las oficinas de Rockstar Games. Pese a esto, Take-Two y Rockstar siguen con su investigación para detenerlo.

Por ahora, las compañías no han confirmado nuevos avances en el caso, pero algo está claro: CyberLeek sigue libre y filtrando más videos de GTA VI que revelan muchas de las novedades que incluirá cuando llegue a PS5 y XBOX Series X|S el próximo 19 de noviembre.

CyberLeek sigue filtrando material de GTA VI a pesar de las investigaciones en su contra

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