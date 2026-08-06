Es una realidad que Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados de la historia (bien podríamos decir que es el más esperado de todos los tiempos) y, naturalmente, esto nos lleva a sucesos inéditos. La prueba más clara la tenemos en que Rockstar Games y Netflix se aliaron para ofrecer una “mirada extendida” a Grand Theft Auto VI.

Por medio de un comunicado y una publicación en redes sociales, Rockstar Games reveló que Grand Theft Auto VI: An Extended Look se estrenará el próximo 27 de agosto. Se trata de un vistazo extendido al esperado título que debutará primero en Netflix, antes de llegar a otras plataformas.

De acuerdo con el anuncio, el contenido estará disponible en el servicio de streaming a partir de las 12:00 PM (hora del Pacífico), es decir a las 2:00 PM (hora del centro de México). Seis horas más tarde (o sea, a las 8:00 PM, hora de la Ciudad de México), el video también se publicará en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube y en el sitio web oficial de Grand Theft Auto VI.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Grand Theft Auto VI llegará primero a Netflix y así reaccionó la comunidad

La decisión de estrenar el video inicialmente en Netflix llamó la atención de la comunidad, pues Rockstar suele publicar este tipo de materiales directamente en sus canales oficiales. Por ahora, la compañía no ha explicado por qué optó por una exclusividad temporal con la plataforma de streaming; sin embargo, la respuesta es sencilla: Grand Theft Auto VI es un juego tan esperado que Rockstar se puede permitir pensar afuera de la caja para este tipo de cosas.

Como puedes imaginar, la comunidad reaccionó con emoción al anuncio, mostrando una increíble sorpresa con el hecho de que las novedades de Grand Theft Auto VI se estrenarán en un servicio de streaming en lugar de YouTube y redes sociales como suele pasar. Así pues, todo indica que Netflix tendrá un estreno realmente exitoso en su plataforma.

How much did Netflix pay for this 💀 https://t.co/afm6ATzVP0 — MMI (@morsmutual_) August 6, 2026

GUYS IT FINALLY HAPPENED



We're not only getting Trailer 3, but a full extended look premiering on August 27th https://t.co/NTUwouAENN pic.twitter.com/1TPcffEonY — NikTek (@NikTek) August 6, 2026

¿Qué mostrará “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”?

Rockstar mantiene bajo llave los detalles del proyecto. La descripción oficial únicamente señala que los jugadores podrán disfrutar de “una mirada extendida a Grand Theft Auto VI, la siguiente evolución en la revolucionaria saga de Grand Theft Auto”.

Debido a ello, todavía se desconoce el formato del video. No está claro si será un nuevo tráiler con escenas inéditas, una presentación con información adicional sobre el juego o algún otro tipo de contenido centrado en el esperado lanzamiento. Tampoco se conoce la duración del video ni si incluirá contenido adicional más allá de lo mostrado en el próximo avance del juego.

Lo único confirmado es que los fans tendrán un nuevo vistazo a Grand Theft Auto VI el próximo 27 de agosto, cuando el video llegue primero a Netflix y, horas más tarde, a YouTube y al sitio oficial del juego. Como es costumbre, en Level Up nos mantendremos al pendiente y te traeremos los detalles más importantes de Grand Theft Auto VI cuando estén disponibles.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Alguna vez imaginaste ver algo así? Cuiéntanos en los comentarios.

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este videojuego de Rockstar Games.