La saga Story of Seasons tiene una nueva aventura en camino. Marvelous sorprendió a los fans al compartir un video con material de trabajo de la próxima entrega, aunque todavía existen muchas incógnitas alrededor del proyecto.

La compañía decidió mostrar un pequeño adelanto de lo que prepara para la franquicia y, por ahora, eso fue suficiente para confirmar que el desarrollo está activo y avanza bien.

Marvelous trabaja en un nuevo Story of Seasons

El video publicado por Marvelous presenta material de una versión en desarrollo del próximo juego de la saga. Esto significa que varios elementos podrían cambiar antes de que el proyecto llegue a su versión final.

La compañía todavía mantiene bajo llave detalles fundamentales, por lo que el nuevo Story of Seasons carece de título oficial, plataformas a las que llegará y una fecha de lanzamiento.

Por ahora, tampoco existe información oficial sobre las novedades que tendrá esta entrega, así que los seguidores tendrán que conformarse con este primer vistazo mientras esperan una presentación más completa.

La situación recuerda que el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana. Por ello, cualquier detalle mostrado en este video debe tomarse como una muestra del desarrollo actual y no como una representación definitiva del juego.

Aquí puedes ver el avance:

Story of Seasons todavía tiene mucho por revelar

La entrega principal más reciente de la franquicia es Story of Seasons: Grand Bazaar, que llegó a mediados de 2025 para Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El título recuperó la fórmula de agricultura, administración de recursos y vida tranquila que caracteriza a la franquicia.

Ahora, Marvelous prepara el siguiente paso y no confirmó si el nuevo proyecto mantendrá la misma fórmula de Grand Bazaar o si apostará por algo fresco.

Solamente quedará esperar para descubrir qué tiene preparado Marvelous para los jugadores amantes de la saga.

¿Te gustaría que esta nueva entrega conserve la fórmula clásica de Story of Seasons? ¿Qué novedades te gustaría ver en el próximo juego? Cuéntanos en los comentarios.

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