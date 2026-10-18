Dragon Ball Super: Beerus ya se encuentra en emisión, así que semana a semana tendremos un nuevo episodio. Muchos fanáticos se preguntan si esta versión definitiva del criticado anime de 2015 es canon y representa la línea de tiempo principal, o si Dragon Ball Daima marcará la pauta para los acontecimientos que vendrán después.

La serie de 2024 es el último proyecto conocido para TV en el que participó directamente Akira Toriyama, creador del manga original. Con esto en mente, muchos se preguntan cuál es el papel que desempeña ese anime en la continuidad general de la franquicia.

Hay muchas dudas en el aire, y el episodio 2 de la más reciente producción animada de Toei Animation plantea más preguntas sobre el canon y la línea temporal. Y es que todo parece indicar que el show no seguirá los eventos ocurridos en el Reino Demoníaco.

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Episodio 2 de Dragon Ball Super: Beerus contradice al Super Saiyajin 4 de DB Daima

Por si lo olvidaron, vale la pena recordar que Dragon Ball Daima se ambienta justo después de la derrota de Majin Buu y, en teoría, antes de la llegada de Bills a la Tierra. Esto significa que los eventos que ocurren en el anime de 2024 tuvieron lugar antes de todos los acontecimientos de Dragon Ball Super y su remake.

Esta situación plantea un escenario complicado para el canon oficial. Dragon Ball Daima por fin presentó una nueva versión del Super Saiyajin 4, una transformación mucho más poderosa que el SSJ3 que fue clave para la derrota del villano Gomah. Con esto en mente, es lógico pensar en que Goku utilizará otra vez ese poder.

Había dudas si Dragon Ball Super: Beerus haría cambios en la narrativa para presentar al SSJ4. Era una posibilidad, pues el productor Akio Iyoku había confirmado previamente que el nuevo anime realizaría ajustes en su historia y tono para ser más fiel a la visión de Akira Toriyama.

Sin embargo, la serie acaba de contradecir otra vez a Dragon Ball Daima. En el episodio 2, estrenado oficialmente el domingo 18 de octubre de 2026, se nos presenta la esperada batalla de Goku vs. Bills en el planeta de Kaiosama. En general, los eventos son prácticamente los mismos que en la película de 2013 y en la serie de 2015.

Goku se transforma primero en Super Saiyajin, y posteriormente pasa a la fase 2 al ver que sus ataques no tienen efecto. Más adelante en el combate, Bills le dice al protagonista que lo atacará si le muestra un poder digno. En ese momento, Goku se convierte en Super Saiyajin 3 y le dice que esa es su transformación más poderosa.

Si los eventos de Dragon Ball Daima fueran canon, no tendría sentido que Goku mintiera debido a que el Super Saiyajin 4 es su fase más fuerte. Así pues, el capitulo 2 de Dragon Ball Super: Beerus parece confirmar una vez más que el anime de 2024 está fuera de la continuidad principal del anime y el manga, pese a que Akira Toriyama estuvo involucrado en la producción.

Dragon Ball Super: Beerus presenta escenas nunca antes vistas, e incluso vimos una secuencia que sólo aparecía en el manga de Toyotaro; sin embargo, todo parece indicar que gran parte de la historia se mantendrá igual.

Dragon Ball Super: Beerus, Goku sólo se transforma en Super Saiyajin 3 y no en SSJ4 durante su batalla contra Bills

Dragon Ball Super: Beerus elimina a Dragon Ball Daima del canon oficial

La ausencia del Super Saiyajin 4 no es la única contradicción que básicamente confirma que Dragon Ball Daima está fuera del canon oficial de la franquicia.

Los fanáticos recordarán que el anime de 2024 nos presenta otra vez a Shin y Kibito, quienes están separados. En teoría, la fusión mediante los aretes Potara es permanente y completamente irreversible de forma natural, pues no cuenta con límite de tiempo; sin embargo, los dioses explican que recuperaron su forma original debido a un gas misterioso de Majin Buu.

En cambio, tanto el anime como el manga de Dragon Ball Super nos muestra a Kaishin en su versión fusionada. Es más adelante en la trama cuando ambos personajes se separan, pero en esa ocasión fue gracias a un deseo de las Esferas del Dragón. El remake respeta esa versión, y en los primeros 2 episodios siguen fusionados.

La continuidad de la historia de la franquicia permanece como una interrogante , y tampoco ayuda el hecho de que el productor Akio Iyoku sugirió que Dragon Ball Daima podría ser su propia línea temporal y, por ende, no está conectado con Dragon Ball Super: Beerus.

Dragon Ball Daima no es canon, Dragon Ball Super: Beerus contradice esa historia

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado ver el Super Saiyajin 4 en el remake? Déjanos leerte en los comentarios.

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