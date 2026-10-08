La espera por fin está por terminar: Dragon Ball Super: Beerus se estrenará oficialmente en todo el mundo a mediados de este mes. Si bien aún faltan algunos días para el lanzamiento, el primer episodio ya se transmitió en exclusiva durante un evento especial y reveló que esta nueva versión agregará nuevas escenas y, al parecer, será más fiel al manga de Toyotaro.

Por si fuera poco, los fanáticos que vieron el capítulo compartieron opiniones muy positivas, pues señalan que el nuevo anime presenta una animación mucho más pulida con respecto a la serie original de 2015. Los asistentes también alabaron la secuencia de introducción y el tema musical del opening.

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Dragon Ball Super: Beerus adapta una escena original del manga de Toyotaro

El show de Toei Animation se presentó a principios de este año, pero en aquel entonces no hubo información oficial sobre la fecha de lanzamiento. Eso cambió el mes pasado, cuando los responsables de esta producción confirmaron que el estreno en Japón y el resto del mundo tendrá lugar el 11 de octubre de 2026.

Si bien los fanáticos deberán esperar hasta este domingo para ver el regreso de Goku, Bills, Vegeta y Piccolo, los asistentes de la Comic-Con de Nueva York ya pudieron ver el primer episodio.

Tal como se prometió, el jueves 8 de octubre se llevó a cabo un panel especial en la NYCC enfocado en Dragon Ball Super: Beerus. Al final, los asistentes de la convención pudieron ver en exclusiva el capítulo 1, y ese segmento no se compartió mediante la transmisión en vivo del evento. Pero claro, los fanáticos que estuvieron presentes ya compartieron detalles.

Sin duda, lo más relevante es que esta versión mejorada presenta una escena nunca antes vista en el anime. La secuencia en cuestión muestra Goku, quien realiza un entrenamiento mental en el que se imagina que se enfrenta a sus enemigos anteriores de DBZ. Gracias a ello, podemos ver peleas breves contra Freezer, Cell y Majin Buu.

Dicho segmento sólo sirve para explicar que Goku siempre piensa en las peleas, incluso cuando trabaja en el campo. Pero, ¿qué tiene de especial? Los fanáticos sabrán muy bien que dicha secuencia está presente en el manga de Toyotaro, pero nunca se adaptó al anime debido a que éste último se estrenó primero en TV.

Así pues, el hecho de que Toei Animation decidiera animar la secuencia de entrenamiento parece indicar que Dragon Ball Super: Beerus será más fiel al cómic japonés, lo que tiene sentido al considerar que tanto la serie animada como el manga contaron con la participación de Akira Toriyama, creador de la franquicia.

Si bien ambos medios narran las mismas historias, hay diferencias marcadas y algunos acontecimientos son muy distintos. Los fanáticos especulan que el show animado adaptará en su totalidad el manga, pero ese no parece ser el caso. Todo parece indicar que el anime sólo agregará algunas cosas, siempre y cuando no contradigan otros eventos.

Dragon Ball Super: Beerus adaptó el entrenamiento de Cell, visto únicamente en el manga de Toyotaro

Como prueba tenemos el hecho de que Goku aún usará el Super Saiyajin Blue con el Kaioken durante su enfrentamiento con Hit en Dragon Ball Super: Beerus, y recordemos que esa transformación jamás se utilizó en la obra de Toyotaro. Es probable que el resto de episodios también tengan escenas inéditas y cambios en la narrativa.

Fans elogian el primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus

Todo lo anterior en sí mismo es muy emocionante, pero parece que el anime, como producto audiovisual, también cumple con creces con las expectativas. Los asistentes que visitaron la NYCC compartieron sus opiniones del primer capítulo del anime, y una rápida lectura deja en evidencia que el consenso general es bastante positivo.

Los fanáticos elogian el opening, que tiene una calidad visual sobresaliente que recuerda a una secuencia extraída de una película. También se dice que el capítulo completo luce muy bien, y que presenta el mismo nivel de detalle que Dragon Ball Daima. Otro aspecto destacado fue la banda sonora.

El primer capítulo también tuvo un mejor ritmo narrativo, y secuencias de lucha más emocionantes. Si el resto de la serie se mantiene en la misma línea, estaríamos ante la mejor versión del anime. “Dragon Ball Super: Beerus ha recibido nada más que elogios y buenas opiniones de la gente que vio el episodio 1. Esto será la verdadera experiencia que necesitábamos hace 10 años”, dijo un fan.

Saldremos de dudas cuando el anime se estrene mundialmente el próximo 11 de octubre de 2026. Cruncyroll liberará los nuevos episodios poco después de su debut en Japón, y los fans con una membresía de Netflix y HBO Max deberán esperar un par de días. También se confirmó el lanzamiento en Disney+, pero sin fecha de estreno.

Dragon Ball Super: Beerus estrenará su primer episodio de forma oficial el 11 de octubre en Crunchyroll

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que el remake adapte fielmente el manga? ¿Prefieres que siga la historia del anime original? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dragon Ball Super: Beerus en esta página.

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