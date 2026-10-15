La inteligencia artificial es la tecnología del momento, y claramente hay un negocio muy lucrativo en ese mercado. El problema es que todavía falta mucho trabajo por hacer en materia legal para proteger a los actores de la industria del doblaje en todo el mundo. Masako Nozawa, actriz de Goku en Dragon Ball Super, alzó la voz sobre el tema.

La artista de 89 años tiene una extensa trayectoria profesional, y es una de las figuras más prestigiosas y respetadas dentro de la escena de la actuación en Japón. Es por eso que sus opiniones en torno a la proliferación de la IA dieron mucho de que hablar, pues destacan un problema muy serio: el uso no autorizado de herramientas generativas para clonar las voces de locutores y actores.

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Actriz de Dragon Ball Super critica duramente el uso no autorizado de IA para clonar su voz

Masako Nozawa comenzó su extensa carrera en la industria del doblaje en 1963, cuando se unió al elenco de Astro Boy. Desde entonces, ha interpretado numerosos personajes de series y animes. Pero sin duda, sus papeles más reconocidos son Goku, Gohan y Goten de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super.

En declaraciones para la cadena japonesa NHK, la actriz de 89 años confesó que desconocía que su voz era utilizada sin su permiso para entrenar modelos de inteligencia artificial y generar videos para redes sociales, plataformas digitales y redes sociales. Al darse cuenta de ello, se mostró furiosa y arremetió contra quienes usan esas herramientas sin autorización.

“Esa no es mi voz. No puedo perdonarles que la usen sin permiso; es como un robo, y me enfurece. Creo que mi voz y mi actuación me pertenecen. Si van a usarla, aunque sea para una pequeña parte, deberían pedirme permiso”, comentó la legendaria actriz detrás del protagonista de Dragon Ball Super: Beerus.

Masako Nozawa reconoció que las herramientas de inteligencia artificial ya son capaces de imitar a la perfección el trabajo de los actores y locutores de la industria, pero, en última instancia, señaló que son simples imitaciones que carecen del espíritu, la fuerza y el sentimiento de los intérpretes originales.

“La voz generada por IA puede parecerse a mí, e incluso puede ser una réplica exacta. Pero le falta sentimiento, ¿no? Sin sentimiento, no sirve para nada, sea cual sea el papel. Aunque solo sea una voz que llore, creo que es diferente si lloras con emoción”, comentó la actriz de Goku.

Masako Nozawa arremete contra los videos y programas que clonan su voz mediante IA sin autorización

Masako Nozawa y la industria artística de Japón se levanta en contra de la inteligencia artificial

En definitiva, el auge de la IA y sus posibles implicaciones negativas en el sector del doblaje son un tema muy relevantes en la actualidad. En años y meses recientes, hemos visto numerosos casos de actores y compañías que toman medidas contra herramientas y aplicaciones que usan sin autorización el trabajo de actores para entrenar sus modelos de IA.

Este año, ganó visibilidad el caso del actor de doblaje Kenjiro Tsuda, conocido por papeles como Kaiba en Yu-Gi-Oh, Nanami en Jujutsu Kaisen y Kishibe en Chainsaw Man. El artista presentó una demanda en contra de TikTok, en la que exigió que se eliminaran los videos que imitaban su voz mediante programas de inteligencia artificial.

El 30 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó que el uso no autorizado de la voz de una persona infringe su derecho a la propia imagen; sin embargo, hasta ahora no existía una ley que protegiera directamente los derechos de la voz. Eso cambió en agosto de 2026, cuando el Ministerio de Justicia afirmó que la voz también está protegida por los derechos de imagen de los artistas.

En este contexto, las recientes declaraciones de Masako Nozawa se produjeron cuando el Sindicato de Actores de Japón, que representa a unos 2600 actores y locutores, anunció una serie de nuevas directrices destinadas a proteger a los artistas de la clonación de voz no autorizada mediante software, herramientas y programas de inteligencia artificial.

El jueves 15 de octubre, la organización estableció que, al utilizar la IA para generar voces o entrenar herramientas de IA a partir de actores de doblaje u otros intérpretes, es obligatorio notificar al actor o a su agencia sobre la finalidad y obtener su consentimiento previo.

En caso de que haya alguna infracción, las autoridades tendrán la facultad de exigir el cese inmediato de la distribución y venta de la voz con IA, así como solicitar el pago retroactivo del importe equivalente a los ingresos por ventas desde el día en que comenzó el uso no autorizado.

El Sindicato de Actores de Japón publica nuevas directrices para proteger al talento de la IA

Masako Nozawa se muestra optimista sobre la inteligencia artificial

Contrario a lo que se podría creer, Masako Nozawa de Dragon Ball no se opone a la inteligencia artificial; sin embargo, sí destaca que es importante que las personas y agencias respeten las reglas, y no usen esas herramientas generativas para clonar las voces de los actores sin su previa autorización.

“El progreso de la IA es asombroso, ¿verdad? Siento que las cosas con las que soñaba de niña se hacen realidad una tras otra, y eso me emociona. Pero es decepcionante cuando se usa sin permiso. Espero que todos respeten las normas y podamos crear un futuro en el que tanto los humanos como la IA puedan divertirse juntos”, comentó la actriz.

La voz de Goku destaca que por fin se establecen las normas en torno al uso de la inteligencia artificial, y espera que “todos las cumplan”. Finalmente, tiene un mensaje especial para los nuevos talentos que planean incursionar en la industria del doblaje.

“Quiero que trabajen duro para que se conviertan en alguien que la gente recuerde como actores de doblaje. Si no le ponen pasión, solo estarán leyendo las líneas, así que denles vida”, comentó Masako Nozawa.

Masako Nozawa, actriz oficial de Goku en Dragon Ball, espera que se respeten las normas en torno a la implementación de la IA

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