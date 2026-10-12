Dragon Ball Super: Beerus dividió las opiniones de los fans con su revelación inicial, pues muchos afirmaron que la serie de 2015 es muy reciente y, en consecuencia, es innecesario que haya un “remake”. Se sabe que la nueva versión pretende corregir todos los defectos del anime que debutó originalmente hace una década, pero este proyecto quizás está lejos de ser tan ambicioso como muchos fanáticos esperaban.

En particular, un gran sector de la comunidad tenía la esperanza de que este relanzamiento de la serie de Toei Animation hiciera cambios importantes en la narrativa y se mantuviera más fiel al manga de Toyotaro, quien escribió su propia versión de la historia con el apoyo de Akira Toriyama.

A juzgar por los avances oficiales, el anime sí agregará escenas nunca antes vistas; sin embargo, y según las recientes declaraciones de un actor que prestó su voz a uno de los personajes más importantes de la obra, es muy probable que la trama central se mantenga muy parecida a la del show de 2015.

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Actor de Bills confirma que no grabó nuevos diálogos para Dragon Ball Super: Beerus

Tras una espera de más de 6 meses, Toei Animation finalmente estrenó el primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus en TV en Japón y plataformas de streaming en el resto del mundo. El capítulo inicial generó polémica, y claramente no cumplió con las expectativas de los fanáticos más exigentes.

Muchos seguidores del anime tenían la esperanza de que hubiera mucho contenido inédito. Y si bien se animó una escena nunca antes vista en la franquicia, el resto se mantuvo bastante fiel a la serie que debutó hace más de una década; eso sí, se eliminó por completo el relleno y el producto presenta una mejor calidad visual.

Pero, ¿los fanáticos deberían esperar cambios más severos en los próximos capítulos? Hay malas noticias para quienes pedían que el anime se alejara del show original y siguiera la pauta del manga de Toyotaro.

Como parte de los festejos por el estreno de la serie, Toei Animation publicó una nueva entrevista con Masako Nozawa, legendaria actriz de voz que interpreta a Goku; y el actor Koichi Yamadera, quien presta su voz para Bills. En un momento de la charla, se le preguntó a la dupla cómo se sintieron cuando se enteraron que Dragon Ball Super: Beerus iba a comenzar.

Masako Nozawa afirma que se emocionó mucho, mientras que Koichi Yamadera confiesa que se sorprendió al saber que el nuevo anime la su franquicia tendría el nombre de su personaje (Beerus, en Japón). Además, el actor de 65 años confirmó que se sintió afortunado de no tener que grabar nuevas líneas de voz.

“Luego escuché que no grabaríamos nuevos diálogos, lo que me sorprendió aún más. Tomaron lo que grabamos en aquel entonces, y construyen algo nuevo a partir de ello; se sintió como un golpe de suerte. Así que todo me golpeó a la vez: sorpresa y deleite juntos”, comentó Koichi Yamadera.

Por supuesto, estas declaraciones decepcionaron a los fanáticos. Al final del día, el hecho de que este nuevo anime no incluya nuevas líneas de dialogo parecen confirmar que las nuevas escenas serán añadidos menores que tendrán un impacto mínimo o nulo en la narrativa general.

Así pues, quienes esperaban que la versión de Toyotaro finalmente recibiera una adaptación animada se llevarán una triste sorpresa. Eso sí, aún está por verse cómo se conecta Dragon Ball Super: Beerus con The Galactic Patrol, que narra el popular arco de Moro, que actualmente es exclusivo del manga.

Dragon Ball Super: Beerus no tedrá nuevos dialogos, confirma el actor Koichi Yamadera

Dragon Ball Super: Beerus sí tendrá nuevas escenas

Si bien los fanáticos que esperaban una versión más apegada al cómic japonés se toparán con la decepción, las declaraciones de Koichi Yamadera no necesariamente significa que el nuevo anime será un calco de la serie original. De hecho, el episodio 1 ya mostró uno de los primeros añadidos.

En el momento en el que Goku trabaja en el campo, se muestra una escena nunca antes vista en la que se imagina un enfrentamiento contra Cell, Freezer y Majin Buu como parte de su entrenamiento mental. Esa secuencia brilla por su ausencia en el show de 2015, y hasta hace poco era exclusiva del manga.

Pero claro, esa secuencia de lucha carece de nuevos diálogos y sólo podemos escuchar audio de reacciones.

De igual forma, en un momento del trailer oficial de Dragon Ball Super: Beerus se observa que Goku se convierte en Super Saiyajin God en su pelea contra Golden Freezer, algo que no sucede en el anime original. Recordemos que el protagonista pasaba directamente al Super Saiyajin Blue durante esa batalla.

Es probable que el resto de la serie tenga más momentos como estos, aunque nada suficientemente sustancioso que requiriera que los actores Masako Nozawa y Koichi Yamadera grabaran nuevas líneas de dialogo.

Con respecto al primer episodio, los fanáticos criticaron el reciclaje de escenas y mostraron su decepción por el ending, que muestra secuencias del capítulo que vendrá la siguiente semana. A pesar de las reacciones mixtas, el estreno fue un éxito y provocó una caída en los servidores de Crunchyroll.

Dragon Ball Super: Beerus sí tendrá nuevas escenas, no hará cambios importantes en la historia

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado que el anime tuviera más escenas originales y se pagara más a la versión de Toyotaro? Déjanos leerte en los comentarios.

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