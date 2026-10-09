A pesar de sus problemas y carencias, Dragon Ball: Sparking! ZERO permanece como uno de los títulos más populares y jugados de la franquicia. Sus responsables pretenden mantener el interés de la comunidad a largo plazo, y por eso ya planean lanzar más contenido gratuito y de paga durante 2026 y 2027.

Bandai Namco y Spike Chunsoft conmemoraron el segundo aniversario del título de peleas basado en la serie Budokai Tenkaichi. Para celebrar esta ocasión muy especial, compartieron la hoja de ruta, que revela los modos de juego y demás novedades que están en camino. Y si, ya se confirmó la adición de al menos un personaje jugable.

El videojuego inspirado en la obra de Akira Toriyama se lanzó oficialmente en octubre de 2024, convirtiéndose en uno de los estrenos más exitosos de Bandai Namco. Actualmente ya supera las 5 millones de unidades vendidas, y todo indica que los desarrolladores harán todo lo posible para aumentar esa cifra.

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Dragon Ball: Sparking! ZERO tendrá nuevos modos de juego

Así pues, el estudio Spike Chunsoft ya trabaja en novedades interesantes para mantener el interés a largo plazo de los jugadores actuales de Dragon Ball: Sparking! ZERO y atraer la atención de nuevos fans. En redes sociales, la compañía compartió el roadmap con el nuevo contenido que llegará en los próximos meses para todas las plataformas.

El calendario de actualizaciones presenta diferentes fechas según la plataforma. El contenido llegará primero a PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC, y luego se lanzará para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Y sí, parece que al menos una función brillará por su ausencia en las consolas híbridas.

Para el otoño de 2026, se espera un nuevo enfrentamiento legendario protagonizado por Gogeta Super Saiyajin. En el mismo periodo se lanzará un evento similar para las consolas de Nintendo, pero la pelea será contra la versión de Dragon Ball Super de Freezer.

La primera gran actualización gratuita debutará este mismo invierno en PC y las consolas de Microsoft y Sony. Este parche presentará la Torre del Poder, un modo single-player en el que los jugadores deberán ascender de piso al derrotar oponentes cada vez más poderosos. Los fans que completen esta modalidad recibirán un objeto de personalización especial que modificará los efectos visuales de la carga de Ki.

Después de eso, los fanáticos de Dragon Ball: Sparking! ZERO deberán esperar hasta la primavera de 2027. Para XBOX Series X|S, PlayStation 5 y PC, en ese periodo se lanzará una variante de la Torre del Poder que estará enfocada en el componente online. Aquí, hasta 5 jugadores podrán formar equipo, y cada participante se turna para luchar contra sus contrincantes.

También se lanzarán las Misión 100 SP y el Modo Supervivencia SP, que son versiones mejoradas de los retos ya existentes. Estas variantes están diseñadas en torno a los personajes personalizados del sistema de progresión del Limit Breaker Journey, la modalidad single-player que debutó en la expansión de este verano.

Eso sí, Bandai Namco y Spike Chunsoft prometieron que los jugadores no necesitarán comprar el DLC Super Limit-Breaking NEO para acceder a estos modos de juego gratuitos.

Al respecto, los desarrolladores confirmaron que el DLC de paga, que incluye más de 30 personajes y el modo Limit Breaker Journey, por fin llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 durante la primavera del próximo año. En ese mismo periodo, las consolas híbridas recibirán los modos estándar Misión 100 y Supervivencia.

Dragon Ball: Sparking! ZERO sí recibirá nuevo contenido en los próximos meses

Un nuevo personaje DLC y el cross-play llegarán a Dragon Ball: Sparking! ZERO en 2027

En definitiva, los fanáticos tendrán muchos motivos para regresar a Dragon Ball: Sparking! ZERO durante el próximo año. De acuerdo con la hoja de ruta, mucho contenido está planeado para después del verano de 2027.

En primer lugar, la compañía confirmó que por fin se realizarán las Betas para incorporar el cross-play, una función muy esperada por los fanáticos que permite jugar con usuarios de todas las plataformas; sin embargo, las sesiones de prueba sólo se llevarán a cabo entre PS5, XBOX y PC (vía Steam). Se desconoce si esta característica se implementará en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Hay que recalcar que las primeras pruebas se realizarán después del verano del próximo año, por lo que el lanzamiento de esta función aún podría estar muy lejos. Aun así, la noticia emocionó a los fanáticos, pues esta adición eliminará uno de los mayores problemas de Dragon Ball: Sparking! ZERO: los largos tiempos de espera en el matchmaking.

Después del verano de 2027, el videojuego de lucha recibirá un nuevo luchador DLC. Bandai Namco no reveló la identidad de dicho peleador, pero confirmó que los jugadores deberán pagar por él para desbloquearlo.

Finalmente, la compañía dio a conocer que los jugadores de las plataformas Nintendo Switch recibirán ambas versiones de la Torre del Poder, así como los modos Misión 100 SP y Modo Supervivencia SP, después del verano de 2027.La confirmación de este contenido deja en evidencia que Spike Chunsoft planea brindar soporte al juego por el futuro previsible.

Esta noticia llega poco después de que surgiera un rumor reciente que afirma que el sucesor espiritual del Budokai Tenkaichi 3 recibirá más de 20 personajes adicionales, incluidos favoritos de la comunidad como Bio Broly, Arale y Tao Pai Pai Cyborg; sin embargo, los desarrolladores aún no confirman esta información.

Bandai Namco y Spike Chunsoft confirmaron todas las actualizaciones gratuitas que llegarán a Dragon Ball: Sparking! ZERO en 2026 y 2027

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