Black Freezer todavía no aparece en el anime de Dragon Ball Super y falta mucho tiempo para que eso suceda. Afortunadamente, eso no ha impedido que los fans comiencen a imaginar cómo podría verse uno de los momentos más esperados de la serie. Lo decimos ya que una nueva animación realizada por un fan recrea parte del enfrentamiento entre el poderoso villano y Gas, uno de los acontecimientos más importantes del manga.

El trabajo fue compartido por el artista D VINCHY, quien publicó en redes sociales una versión animada de la pelea. El resultado permite ver a Black Freezer en movimiento y muestra cómo podría adaptarse al anime una escena que los lectores del manga conocen desde hace varios años.

¿Quieres verlo? Entonces no perdemos más tiempo y te lo dejamos a continuación:

Hi everyone! I want to share with you the result of this short Fan Animation: Frieza vs. Gas, I hope you like it!

Special thanks to the artists who contributed their talent:



VA: @Tommygilv as Frieza



VA: @Jariel123 as Gas



Sound designer @FutureMacVEVO pic.twitter.com/LhMC2Y0xWg — D VINCHY (@DVINCHY_1) September 8, 2026

Black Freezer todavía está lejos de aparecer en el anime

La expectativa alrededor de este personaje ha crecido todavía más ahora que Dragon Ball Super prepara su regreso al anime, aunque, como ya dijimos, los fanáticos tendrán que esperar bastante antes de llegar a este punto de la historia.

El nuevo anime de Dragon Ball Super adaptará inicialmente el arco del Patrullero Galáctico, historia que introduce a Moro, uno de los grandes villanos que aparecieron después del final de la serie de televisión.

El problema para quienes esperan ver a Black Freezer es que el personaje aparece hasta el arco posterior, Granola, el superviviente. Por lo tanto, todavía tendrán que pasar varias etapas de la historia (sin contar el remake) antes de que el anime llegue a ese momento.

Black Freezer se convirtió en una de las mayores amenazas para Goku y compañía después de su fugaz aparición en el manga, especialmente porque su nueva transformación lo colocó en una posición de poder que cambió por completo el panorama de la serie.

El manga lleva 2 años sin continuar después de adaptar los acontecimientos de Dragon Ball Super: Super Hero, por lo que todavía existe incertidumbre sobre cómo avanzará oficialmente la historia y cuándo comenzará la adaptación de los arcos restantes.

Black Freezer podría ser el antagonista principal del próximo arco del manga de Dragon Ball Super

Dragon Ball Super tendrá nuevo anime este otoño

Mientras los fans esperan el regreso de la historia principal, Dragon Ball Super tendrá nuevo contenido animado este otoño gracias a Dragon Ball Super: Beerus, una nueva versión que retomará los primeros acontecimientos de la serie.

El proyecto comenzará con el arco de La batalla de los dioses y posteriormente abordará La resurrección de Freezer y el arco del Universo 6. La producción se estrenará en Japón el 11 de octubre, aunque todavía no se han confirmado todos los detalles sobre su lanzamiento internacional.

Esto significa que los seguidores podrán regresar al inicio de Dragon Ball Super antes de que el anime avance finalmente hacia las historias que quedaron pendientes.

Y tú, ¿estás emocionado por el futuro de Dragon Ball Super? ¿Cómo crees que será animada de manera oficial esta transformación del icónico villano? Cuéntanos en los comentarios.

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