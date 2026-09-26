Insomniac Games por fin escuchó a los jugadores y atendió una de las principales quejas sobre Marvel’s Wolverine. El estudio de PlayStation lanzó recientemente la actualización 1.001.006, que incluye ajustes importantes que los fanáticos de Logan han pedido desde el estreno del juego.

Como seguramente ya imaginas, uno de los principales ajustes está relacionado con el polémico gas azul que guía al superhéroe a lo largo de toda su aventura. Hace unos días, Insomniac hizo algunos cambios para que este elemento fuera menos invasivo, pero la comunidad no quedó contenta con los resultados. Ahora, la actualización añadió una nueva opción que acaba de raíz con esta polémica.

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Marvel’s Wolverine ya deja desactivar el infame gas azul que le valió tantas críticas

El nuevo juego de Insomniac Games dividió la opinión de los expertos por un simple motivo: Marvel’s Wolverine guía de forma excesiva a los jugadores a lo largo de toda su campaña. La crítica principal al título fue precisamente lo invasivo que es el gas azul y otras ayudas que no se podían desactivar. Ante esto, el estudio prometió cambios para mejorar la experiencia de juego lo antes posible.

La actualización 1.001.006 para Marvel’s Wolverine por fin permite desactivar el gas azul y otros elementos guía que arruinan la experiencia para muchos jugadores. Insomniac Games agregó al menú de configuración una nueva opción para activar y desactivar el rastro de olor, las pistas de audio que ayudan a encontrar objetos y las raíces de la Puerta de Pesadilla.

Gracias a esto, los jugadores ahora pueden disfrutar la aventura de Logan sin guías. Insomniac advirtió que algunos elementos relacionados con los sentidos del protagonista seguirán apareciendo en partes fundamentales de la historia, pero no a lo largo de toda la campaña.

Además, la actualización corrige el letrero de un baño que generó críticas y acusaciones sobre supuesto uso de inteligencia artificial en el juego. También soluciona un error que provocaba que ciertos objetos se volvieran blancos con el paso del tiempo.

Insomniac just addressed one of my main complaints with Wolverine.



The new update lets you disable several Sense indicators, including Scent Trails, Audio Clues and Nightmare Roots.



I saw many players criticize this too, and honestly, I really like the change. Before vs after: pic.twitter.com/Raa2cAgsrP — Nikfor | formerly AshenOne (@ItsNikfor) September 26, 2026

Asimismo, Insomniac puso atención a un fallo en el modo Foto, que provocaba que las garras de Wolverine se vieran desalineadas. Por otro lado, los jugadores ya no se quedarán atascados al deslizarse por un árbol en la misión “El que se escapó”.

El estudio compartió las notas oficiales de la actualización por medio de sus redes sociales, sin agregar comentarios sobre si habrá más ajustes en el futuro para Marvel’s Wolverine.

Marvel’s Wolverine recibió nuevas opciones para desactivar sus polémicas guías

Jugadores agradecieron a Insomniac por escuchar sus críticas

Los jugadores acudieron a las redes sociales de Insomniac Games para agradecerle por escuchar sus críticas. Muchos se mostraron contentos con la opción de desactivar el gas azul y otras guías visuales. Otros fueron más severos y recriminaron a la compañía por lanzar un juego de “$300 millones de dólares” con “estos problemas”.

La comunidad también aprovechó la oportunidad para hacer otras peticiones relacionadas con Marvel’s Wolverine. Algunos jugadores pidieron opciones para personalizar el aspecto del cabello, los trajes y otros elementos de Logan.

Otros fans exigieron modificaciones a la historia y al diseño de los personajes para “que sean más fieles a lo que Marvel ha creado”. Además de las críticas usuales, también hubo muestras de apoyo a Insomniac, pues sus fans consideran que Marvel’s Wolverine es un mejor juego tras la reciente actualización.

Los jugadores esperan más cambios para Marvel’s Wolverine en el futuro

En esta página están todas las noticias relacionadas con Marvel’s Wolverine.

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