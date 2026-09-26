Hoy, 26 de septiembre, se celebra el The Last of Us Day, una fecha muy importante para todos los fanáticos de la franquicia de Naughty Dog. Por supuesto, el estudio de PlayStation preparó un regalo muy especial para iniciar con los festejos y rendir homenaje a todo el legado de The Last of Us.

Por medio de sus redes sociales, la compañía adelantó que tiene varias sorpresas en camino que revelará a inicios de la próxima semana. Mientras tanto, los jugadores de PlayStation 5 ya pueden conseguir gratis una recompensa única para unirse a las celebraciones.

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¿Por qué se celebra hoy el The Last of Us Day?

El The Last of Us Day se festeja anualmente en una fecha muy significativa para todos los fanáticos de la franquicia. El 26 de septiembre fue el día en que comenzó el brote que provoca el colapso de la sociedad en el universo de The Last of Us.

En el lore de la saga, este hecho ocurre en el año 2013 en el videojuego y en el 2003 en la serie live-action de HBO. Se le conoce como el Outbreak Day o Día del Brote, y coincide con el cumpleaños de Joel Miller, quien protagoniza el primer juego de la saga junto a Ellie Williams.

Los jugadores aprovechan el The Last of Us Day para revivir los títulos de PlayStation y, seguramente, ahora también revisitan la exitosa serie para la televisión. También comparten contenido especial en las redes sociales, como ilustraciones, cosplays y otro tipo de material relacionado con los personajes de la saga.

Por su parte, Naughty Dog aprovecha la ocasión para compartir algunos anuncios. En años anteriores ha revelado nuevos coleccionables, mercancía limitada y actualizaciones sobre el futuro de The Last of Us. Este año, la celebración coincidió con el fin de semana, así que el estudio modificó un poco sus planes.

Por medio de sus redes sociales, confirmó que la celebración oficial del The Last of Us Day de 2026 se llevará a cabo el lunes, 28 de septiembre. Mientras tanto, sorprendió a los jugadores de PlayStation con un fabuloso regalo.

La próxima semana habrá anuncios por el The Last of Us Day de 2026

Naughty Dog celebra el The Last of Us Day con un regalo para los jugadores de PlayStation

Los jugadores de PS5 ya pueden descargar gratis un gran detalle inspirado en The Last of Us. Se trata de un fondo animado que muestra el arte principal de The Last of Us: Part I y The Last of Us: Part II Remastered, consideradas las versiones definitivas de los juegos de Naughty Dog.

Para conseguirlo, basta ir a PlayStation Welcome Hub o Centro de bienvenida en un PS5 e iniciar sesión. Posteriormente, hay que ir a la sección de Fondos y seleccionar la imagen inspirada en las entregas de The Last of Us. En ella se ve la evolución de Ellie en los juegos, por medio de un marcado contraste entre la niñez y la madurez.

La recompensa gratuita tiene elementos dinámicos, así que le dará un estilo muy especial a la interfaz de la consola. Naughty Dog compartió un video para mostrar cómo luce esta genial recompensa gratuita:

Así luce el fondo dinámico The Last of Us para PS5 (vía PushSquare)

We'll be celebrating #TLOUDay on Monday, but we do have a fun surprise for you today. 🧡🩵



For the first time ever, a The Last of Us-themed background is being added to the PlayStation Welcome Hub. Log in to your PlayStation account and download it to see how our team has… pic.twitter.com/aK6F85FM2I — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 26, 2026

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