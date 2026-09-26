El mundo del anime está de luto. Mike McFarland, reconocido actor de doblaje de las versiones en inglés de Dragon Ball Z y One Piece, murió el 9 de septiembre a los 56 años, después de enfrentar un cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por personas cercanas al intérprete y posteriormente por representantes de su carrera.

McFarland fue una de las voces que acompañaron a varias generaciones de aficionados al anime en Estados Unidos. Entre sus trabajos más conocidos están el Maestro Roshi y Yajirobe en Dragon Ball y Dragon Ball Z, además de Buggy el Payaso en One Piece, personajes a los que dio voz durante buena parte de su carrera y en diferentes proyectos de ambas franquicias como series, películas y videojuegos.

Una carrera ligada a Funimation y Crunchyroll

McFarland comenzó su carrera en la industria del doblaje de anime en 1997, cuando fue contratado por Funimation Entertainment en Texas. Con el paso de los años no solamente trabajó como actor de voz, sino que también participó como director de doblaje, adaptador de guiones y productor de línea en diferentes proyectos.

Además de Dragon Ball y One Piece, entre sus créditos como actor estuvieron Jean Kirstein en Attack on Titan, Jean Havoc en Fullmetal Alchemist y Teppei Sugo en Psycho-Pass, por lo que su trabajo se extendió a algunas de las series de anime más conocidas que llegaron al público occidental durante las últimas décadas.

Su trabajo tampoco se limitó al anime. McFarland participó en videojuegos relacionados con algunas de las franquicias en las que trabajó, además de otros proyectos de la industria del entretenimiento.

Mike McFarland enfrentó un cáncer cerebral

Los problemas de salud del actor comenzaron a hacerse públicos a principios de 2025, cuando tuvo que someterse a una cirugía de emergencia debido a un tumor cerebral. Posteriormente fue diagnosticado con un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral.

Sus amigos y compañeros de profesión organizaron una campaña para ayudar con los gastos de su tratamiento. De acuerdo con los reportes sobre su fallecimiento, McFarland murió en una instalación médica de Dallas rodeado por familiares y amigos.

Tras conocerse la noticia, Crunchyroll lamentó su muerte y destacó tanto su talento como la amistad que compartió con muchas personas de la industria. La compañía recordó las aportaciones que realizó durante una carrera que se extendió por casi tres décadas.

Aunque para muchos fans su nombre estará ligado para siempre con el Maestro Roshi, Yajirobe y Buggy, el trabajo de McFarland fue mucho más amplio. Su participación en la adaptación de anime para el público occidental ayudó a construir parte de la experiencia con la que millones de espectadores conocieron estas series.

En Level Up lamentamos el fallecimiento de Mike McFarland y le deseamos paz en su descanso final.