Dragon Ball Super: Beerus todavía no debuta y ya surgieron pistas que podrían haber revelado parte de los planes de Toei Animation para el futuro del anime. Una nueva figura de Goku Black en Super Saiyan Rosé comenzó a llamar la atención de los fans debido a un detalle en su promoción: utiliza el nuevo logo de Dragon Ball Super.

La estatua pertenece a la línea Grandista y muestra a una de las versiones más recordadas de Goku Black. Aunque una figura de colección no parece tener mucho que ver con los planes de una producción animada, el uso del nuevo logo provocó especulación entre los seguidores de la franquicia, especialmente porque hasta ahora Toei solamente ha confirmado algunos de los primeros arcos que serán readaptados.

Super Saiyan Rose Goku Black Grandista new Figurine and with the NEW DBS LOGO! pic.twitter.com/1lRSj8dNKs — Hype (@DbsHype) September 25, 2026

¿El arco de Goku Black llegará a Dragon Ball Super: Beerus?

Por ahora, Toei Animation no ha confirmado oficialmente que el arco de Goku Black forme parte de Dragon Ball Super: Beerus. Sin embargo, la nueva promoción de la figura podría ser una pista de que el estudio tiene contemplado continuar con la historia más allá de los episodios que ya están confirmados.

La nueva producción comenzará con una versión renovada de los acontecimientos de La batalla de los dioses, para después abordar La resurrección de Freezer y el Torneo de Champa. Esos son los arcos que se han anunciado de manera oficial hasta el momento.

La aparición de Goku Black con el nuevo logo de Dragon Ball Super alimentó la posibilidad de que el remake también cubra posteriormente el arco de Trunks del Futuro, conocido también como el arco de Zamasu o Goku Black. En esa historia, Goku, Vegeta y Trunks deben enfrentarse a una de las amenazas más peligrosas que ha tenido la franquicia, con Goku Black y Zamasu como sus principales antagonistas.

Con esto también existe la posibilidad de que el Torneo del Poder sea incluido antes de que esta nueva etapa de la franquicia dé paso al siguiente anime.

Dragon Ball Super: Beerus prepara el regreso del anime

Dragon Ball Super: Beerus debutará el 11 de octubre en Japón, con una nueva versión de los acontecimientos que originalmente vimos en Dragon Ball Super. La producción busca presentar nuevamente estas historias con cambios y una nueva adaptación, antes de continuar con otros acontecimientos de la franquicia.

El proyecto también sirve como puente hacia el futuro de Dragon Ball Super, pues después de la historia de Beerus está previsto que la franquicia avance hacia Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, producción que adaptará por primera vez en anime el arco de Moro.

Ese arco es especialmente importante porque continúa la historia después del Torneo del Poder y lleva a Goku y Vegeta a enfrentarse con una amenaza que nunca llegó a la televisión durante la primera etapa de Dragon Ball Super.

Por ahora, la figura de Goku Black solamente puede tomarse como una pista. El nuevo logo podría utilizarse simplemente para mantener la identidad visual de los productos de la franquicia, por lo que habrá que esperar a que Toei revele sus planes para saber si efectivamente veremos una nueva versión del enfrentamiento contra Zamasu y Goku Black.

Lo que sí está claro es que Dragon Ball Super: Beerus apenas está comenzando una nueva etapa para el anime, y todavía hay mucho material de la franquicia que podría llegar a la televisión antes de que la historia alcance el arco de Moro.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Dragon Ball.