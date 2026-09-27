My Hero Academia se ha convertido en uno de los shonen más populares de los últimos años. Esto no es casualidad, ya que desde 2016, Deku y los estudiantes de la U.A. lo han dado todo por convertirse en héroes y luchar al lado de All Might por el bien de la humanidad.

El legado de Izuku Midoriya ha pasado a la historia a lo largo de 8 temporadas y, además de sus increíbles batallas, también nos ha transmitido diferentes emociones a través de su música. Si viste la serie, seguro recordarás esos momentos en que los héroes luchan con todas sus fuerzas mientras suena “You Say Run” de fondo. Ahora podrás vivir esa emoción en un concierto en vivo.

Y precisamente, para celebrar una década de historia, el anime traerá su música a los fans mexicanos en My Hero Academia in Concert World Tour, una experiencia audiovisual que fue posible gracias a TOHO Co., Ltd., GEA Live y RoadCo Entertainment en colaboración con Anime Music Lab. La gira llegará a la Ciudad de México el 6 de febrero de 2027 en el Pepsi Center.

¡Conviértete en un héroe!

My Hero Academia in Concert World Tour contará con un ensamble musical que interpretará las composiciones de Yuki Hayashi, encargado de la mayoría de canciones originales de My Hero Academia. Entre las canciones que podremos escuchar tendremos clásicos como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”.

La intención de este concierto es que podamos sentir la emoción de la serie con una presentación musical en vivo acompañada de imágenes de los momentos más memorables de My Hero Academia.

Esta propuesta busca que los asistentes revivan la historia de la franquicia desde una perspectiva diferente para que la música sea la protagonista y vibre con las emociones de los asistentes.

¿Cuándo será el concierto de My Hero Academia en México?

Los fans mexicanos podrán disfrutar de My Hero Academia in Concert el 6 de febrero de 2027 en el Pepsi Center de Ciudad de México a las 11:00 am. La venta general iniciará el 30 de septiembre a través de Ticketmaster, con precios que irán de $900 a $2,500 MXN.

Si te interesa asistir al concierto, te recomiendo registrarte en el sitio oficial de My Hero Academia in Concert, así recibirás actualizaciones y novedades sobre todas las presentaciones de la gira.

Pero cuéntanos, ¿estás emocionado por este concierto? ¿Te gustaría asistir a un concierto de otra franquicia de anime o videojuego? No olvides compartir tu respuesta al final de esta nota. Si quieres saber más sobre My Hero Academia y todo lo relacionado con el mundo del anime, puedes visitar esta página.

Video relacionado: CONTROL RESONANT | ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Sigue en LEVEL UP.