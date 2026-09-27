Vanillaware se ha ganado un lugar especial entre los estudios japoneses gracias a sus universos fantásticos en 2D hechos a mano. El estudio nos ha heredado grandes títulos como Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade, 13 Sentinels: Aegis Rim y uno de sus trabajos más recientes, Unicorn Overlord.

Ahora, Takafumi Noma, director de Unicorn Overlord y uno de los creativos más reconocidos de Vanillaware, trabaja en un proyecto fuera del estudio en una nueva etapa después de su salida en 2025. Noma presentó una especie de IP universal llamada IGNISPHERE, que involucra diferentes países y razas donde nacen diferentes historias. En este caso, Noma decidió empezar con un RPG como primer acercamiento a este concepto.

El desarrollador presentó DAWNGAZER, un proyecto que busca conservar parte de sus orígenes con su identidad visual, pero en una nueva propuesta de fantasía.

Noma lo hará a través de IGNISPHERE Studio, una nueva casa desarrolladora encabezada por el exempleado de Vanillaware. DAWNGAZER es un proyecto muy ambicioso que pretende expandirse de diferentes formas.

DAWNGAZER será el debut de IGNISPHERE Studio

Como te contaba al principio, el primer juego de IGNISPHERE será DAWNGAZER, un RPG de acción en 2D. El juego ya se encuentra en desarrollo y fue presentado a través de un breve avance que recuerda el estilo clásico de Vanillaware. Se espera que este título llegue en 2028 para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

La aventura se desarrollará en un mundo compuesto por 12 países y numerosas razas, cada uno con diferentes estilos de vida y sociedades.

Uno de los distintivos principales de este RPG será la posibilidad de reclutar diferentes personajes y cambiar el rumbo de la historia según los acompañantes que se sumen a tu causa. DAWNGAZER contará con múltiples finales, por esta razón será importante tomar decisiones desde el comienzo.

Noma también está interesado en pulir el trabajo de animación 2D que caracterizó a sus proyectos anteriores, con personajes, escenarios y efectos similares a sus trabajos anteriores, pero con detalles mejor pulidos.

El estilo de Takafumi Noma es inigualable

El principio de algo más grande

IGNISPHERE no se limitará DAWNGAZER como un juego. Good Smile Company, la popular marca de figuras, participa en el proyecto y también se preparan novelas ligeras junto con KADOKAWA, además de diferentes productos relacionados con este lanzamiento.

La intención de Noma es utilizar IGNISPHERE como un nido de historias que puedan evolucionar en juegos de otros géneros en el futuro. Por ahora, DAWNGAZER será la primera puerta de entrada a IGNISPHERE. Su lanzamiento está previsto para 2028, año en el que sabremos si el talento de Takafumi Noma es capaz de superar a Unicorn Overlord.

¿Qué te parece este nuevo proyecto? ¿Planeas darle una oportunidad? No olvides dejarnos tu respuesta en la caja de comentarios.

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