Dragon Ball Super: Beerus continúa con su emisión semanal. El episodio 3 se estrenó oficialmente el domingo 25 de octubre de 2026, y mostró uno de los momentos clave del primer arco del anime: la llegada de Bills a la Tierra. La historia se mantiene bastante fiel a la versión original, pero una omisión importante generó discusiones entre los fanáticos.

Para bien o para mal, el remake de la serie de 2015 eliminó una de las escenas más polémicas de toda la franquicia. Si bien algunos seguidores de la obra de Akira Toriyama celebran la decisión, otros creen que quitar esa secuencia fue un error. Y sí, el momento en cuestión se enfoca en Vegeta.

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El infame Bingo de Vegeta es eliminado oficialmente en Dragon Ball Super: Beerus

Recordemos que el episodio 2 del anime terminó con la derrota de Goku a manos de Bills, quien, en búsqueda del Super Saiyajin Dios, se dirige a la Tierra para hablar con Vegeta. El capítulo 3 muestra cómo el Dios de la Destrucción llega a la fiesta de Bulma para encontrar respuestas sobre su sueño profético.

Los acontecimientos del nuevo episodio de Dragon Ball Super: Beerus se mantienen prácticamente iguales, aunque hubo omisiones claras. En general, la nueva versión elimina casi por completo las escenas enfocadas en la pandilla de Pilaf y otros momentos divertidos relacionados con los personajes secundarios.

Una cuestión que permaneció sin cambios fue el temor que siente Vegeta al enterarse de que Bills, quien derrotó a Goku con sólo 2 golpes, se dirige a la Tierra. Incluso se muestra un flashback. Eso sí, la forma en que se presentó esa preocupación es muy diferente.

En la película de 2013, Vegeta realiza un baile de Bingo para distraer a Bills y evitar que éste último enfurezca e intenta destruir el planeta. Dicha escena tiene un claro tono humorístico, pero fue objeto de polémica y críticas en su estreno. Muchos creen que ese momento humilla al Príncipe de los Saiyajin, quien siempre se caracterizó por ser muy serio y rudo.

El anime de 2015 opta por otra secuencia, aunque mantiene el mismo espíritu. En esa versión, Vegeta cocina Takoyaki para evitar la destrucción de la Tierra. Esa secuencia de cocina también es comedia pura, y demuestra lo desesperado que está Vegeta por contentar al Dios de la Destrucción. De igual forma, ese momento recibió críticas negativas hace más de 10 años.

Pues buen, parece que Toei Animation escuchó fuerte y claro las quejas de la comunidad y decidió eliminar ambos momentos en Dragon Ball Super: Beerus. Efectivamente, ni el baile de Bingo ni la secuencia de cocina aparecen en el episodio 3. En la nueva serie animada, el enfrentamiento entre Vegeta y Bills ocurre más rápido.

Dragon Ball Super: Beerus elimina para siempre el polémico baile de Bingo de Vegeta

El nuevo capítulo también muestra la escena en la que Bills golpea a Bulma, lo que causa la furia de Vegeta; sin embargo, y a pesar de que Dragon Ball Daima establece que el guerrero ya puede convertirse en Super Saiyajin 3, no lo utiliza durante la pelea. Eso demuestra que el anime de 2024 ya no forma parte del canon oficial.

El nuevo anime de Dragon Ball también eliminó la escena de Vegeta cocinero

Episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus recibe críticas de los fans de la franquicia

Hasta el momento, el reciente episodio 3 es el más polémico de Dragon Ball Super: Beerus. Curiosamente, la ausencia del baile de Bingo y la escena de cocina fue el punto más controversial, pues muchos creen que esos momentos, aunque chistosos, demostraban la evolución de Vegeta como personaje.

“Lo cual honestamente es muy triste. Ese preciso momento, aunque no le gustará a mucha gente, mostraba cuánto había crecido el personaje de Vegeta, siendo capaz de tragarse su orgullo para proteger a los que ama”, dijo un fan en redes sociales.

“Me lo esperaba. Durante años el fandom estuvo llore y llore con que arruinaba a Vegeta. Una pena, porque la verdad era un punto clave del desarrollo del príncipe, pero bueno, por culpa del fandom nos quitaron esa faceta”, comentó otra persona en una publicación en X.

Claro está, también hubo quienes celebraron la eliminación de ese momento. “Por alguna razón, siento que esta versión es mejor, aunque no siguieron la visión de Toriyama en este aspecto”, dijo un fan.

Al margen del baile de Bingo y otros momentos divertidos, el episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus también recibió comentarios negativos debido a que es el que menos cambios implementa. Muchos fanáticos afirman que la batalla de Bills y Vegeta es demasiado lenta, muy alejada de la epicidad del enfrentamiento de Goku.

De igual forma, hubo quienes criticaron la animación y el estilo de dibujo, que, a pesar de ser notablemente mejor que en el anime de 2015, aún presenta algunos diseños extraños. De cualquier forma, es posible que el episodio 4, que se estrenará el 1 de noviembre, deje mejores sensaciones. Los avances confirman que Goku finalmente se convertirá en Super Saiyajin Dios.

El episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus muestra la pelea entre Vegeta y Bills en la Tierra

Pero cuéntanos, ¿hubieras preferido que Vegeta bailara el Bingo? ¿Te gusta que el anime sea más serio? Déjanos leerte en los comentarios.

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