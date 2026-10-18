Dragon Ball Super: Beerus causó polémica en su revelación inicial, pues muchos fans afirmaron que la serie de 2015 es muy reciente y, por ende, no necesita un remake; sin embargo, es imposible olvidar que el anime original pasó por muchos problemas de producción que causaron un estilo visual irregular en el mejor de los casos y totalmente horrible en el peor.

Y sí, la nueva versión de la serie de Toei Animation demuestra por qué el show de hace una década sí necesitaba un relanzamiento. Eso quedó más claro con el reciente capítulo 2, que rehace el que fácilmente es uno de los momentos más criticados en toda la historia de la franquicia: el episodio 5 de DBS, que muestra la batalla entre Goku y Bills.

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Dragon Ball Super: Beerus hace un remake completo del episodio 5 de DBS

El “remake” sigue la misma historia del anime original, pero presenta una animación de mejor calidad, dibujos más consistentes y algunos recortes para agilizar el ritmo. En efecto, se eliminó el criticado relleno y las secuencias que carecen de importancia para la trama principal.

Es por eso que el episodio 2 de Dragon Ball Super: Beerus ya adaptó el infame capítulo 5 del anime de 2015, considerado por muchos como uno de los puntos más bajos de toda la franquicia. Las críticas tenían justificación, pues la serie mostró algunas de las peores ilustraciones en la historia de la obra de Akira Toriyama.

Los fanáticos recordarán que el episodio 5 del show original tiene dibujos pésimos y una animación acartonada, que hace que la batalla sea poco dinámica. El apartado visual generó polémica hace una década por obvias razones, y algunas imágenes se convirtieron en memes y objeto de burlas. Las secuencias en las que Goku ataca a Bills luce particularmente mal.

Tristemente, ese caso no fue un caso aislado debido a que todo el anime de Toei Animation presentó problemas en los visuales. En efecto, el quinto capítulo sólo fue un adelanto de los inconvenientes que afectarían gran parte de la serie en los años posteriores.

Comparación oficial confirma que Dragon Ball Super: Beerus tiene una mejor animación que el anime original de Dragon Ball Super

Por suerte, Dragon Ball Super: Beerus promete solucionar esas fallas. Eso quedó más claro que nunca con el episodio 2, que se estrenó a través de Crunchyroll este domingo 18 de diciembre de 2018. El capítulo presenta una excelente animación, y corrige los errores en los dibujos y el ritmo de las escenas.

La comunidad reaccionó sorprendida en redes sociales, y las comparaciones no se hicieron de esperar. Al ver las imágenes, podemos observar que Goku luce más poderoso que nunca, y que su pelea contra Bills, el Dios de la Destrucción, es notablemente más fluida.

Super Saiyan 2 Goku vs. Beerus — Dragon Ball Super Episode 5 (2015) / Dragon Ball Super Beerus Episode 2 (2026) pic.twitter.com/Yeaznk1rIr — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) October 18, 2026

Quizás el momento más emocionante es cuando el protagonista se convierte en Super Saiyajin 3, lo que da inicio a una secuencia épica que luce muchísimo mejor que su contraparte de hace una década. Se espera que el resto de la serie mantenga el mismo nivel de calidad.

Dragon Ball Super: Beerus vs. Dragon Ball Super (2015)

Dragon Ball Super: Beerus divide las opiniones de los fanáticos

Al ver las comparaciones, es fácil ver por qué el anime original sí necesitaba un remake; sin embargo, la nueva versión fue incapaz de escapar totalmente de las críticas negativas por parte de un sector de la comunidad.

Sin ir demasiado lejos, el reciente episodio 2 plantea muchas preguntas sobre el canon oficial de la franquicia de Akira Toriyama y Toyotaro. Y es que Dragon Ball Super: Beerus volvió a ignorar los acontecimientos de Dragon Ball Daima, incluida la transformación del Super Saiyajin 4. Naturalmente, esa omisión dividió las opiniones de los fanáticos.

Además, el nuevo anime recibió quejas de los seguidores de la franquicia por reciclar contenido y no alterar significativamente la trama principal. Y si bien ya se confirmó la adición de escenas originales, las declaraciones de un actor de voz confirman que la historia central se mantendrá bastante fiel a la versión de 2015.

El capítulo 3 de Dragon Ball Super: Beerus se estrenará oficialmente el domingo 25 de octubre a través de Crunchyroll. El adelanto confirma que veremos la llegada de Bills a la Tierra y el estallido de furia de Vegeta. Se espera que esta secuencia también esté muy bien animada.

Así luce el episodio 2 de Dragon Ball Super: Beerus en comparación con el episodio 5 de Dragon Ball Super

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la animación de la nueva serie? ¿Viste el episodio original en su momento? Déjanos leerte en los comentarios.

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