La emoción por Dragon Ball está a todo lo que da gracias al reciente estreno de Dragon Ball Super: Beerus, pero muchos fans de Akira Toriyama aún extrañan las viejas glorias de Dragon Ball Z, considerada por muchos la mejor época de la franquicia. La buena noticia es que uno de los juegos más populares de la historia nos permite revivir algunos de sus mejores momentos gracias a una nueva colaboración.

Además de tener sus propios videojuegos, Dragon Ball también ha llegado al universo de aclamadas franquicias gracias a épicos crossover. Una de sus colaboraciones más recientes acaba de recibir nuevo contenido, como más personajes y un modo inspirado en el Torneo de las Artes Marciales.

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Dragon Ball y Minecraft vuelven a fusionar sus mundos con una nueva colaboración

En septiembre del año pasado, Mojang Studio y Toei Animation confirmaron una alianza para llevar a los personajes y el universo de Dragon Ball a Minecraft, el exitoso juego de XBOX que ha vendido millones de copias en todas las plataformas. Gracias a esto, Goku, Vegeta, Gohan, Krillin y Piccolo se unieron al sandbox para recrear momentos épicos del manga y el anime.

La colaboración fue un rotundo éxito y la prueba de ello es que Mojang Studios liberó esta semana nuevo contenido temático inspirado en Dragon Ball Z. La versión 1.1 del DLC llegó con varias sorpresas para los jugadores, como nuevos y poderosos personajes. Ahora, es posible jugar con Bardock, Gohan adolescente, Vegito y Gotenks.

En su lanzamiento original, este crossover ofreció un modo historia para revivir algunos arcos de la saga, así como un modo con batallas campales entre equipos de 5 jugadores. La más reciente actualización agrega una nueva modalidad que recrea el Torneo de las Artes Marciales, una de las competencias más emblemáticas de la saga.

Por si fuera poco, la versión 1.1 también expande el modo historia del DLC con 4 batallas adicionales. Así que los jugadores ahora pueden disfrutar nuevos enfrentamientos, en los que también pueden participar personajes como Freezer, Trunks, Androide 18, Cell, Androide 17 y Majin Buu.

La colaboración debutó con éxito en noviembre de 2025, así que es normal saber que Mojang Studios preparó nuevo contenido para acompañar el debut de Dragon Ball Super: Beerus. Los fanáticos de Minecraft pueden disfrutar el DLC a cambio de 1510 Minecoins. Abajo hay un trailer con todo su contenido nuevo:

Dragon Ball Super: Beerus fue bien recibido por los fans

La revelación de Dragon Ball Super: Beerus generó mucha incertidumbre entre los fans de la franquicia, pues muchos vieron innecesario hacer un remake del anime y quitarle atención a nuevos proyectos de la saga. Sin embargo, las opiniones han cambiado tras el estreno de sus 2 primeros capítulos.

Si bien hubo críticas por la reutilización de varias escenas, la comunidad está satisfecha con los resultados, pues hubo mejoras notables en la animación, en la representación de Goku y el ritmo de la serie. Su estreno fue tan popular que, incluso, servicios como Crunchyroll se cayeron momentáneamente.

Ahora, todos están a la espera del tercer capítulo del anime, que llegará mañana, 25 de octubre, a Crunchyroll. Bills conocerá a más Guerreros Z en un momento lleno de tensión, en el que Vegeta podría meter a todos en serios problemas.

A pesar de las críticas iniciales, Dragon Ball Super: Beerus convenció a los fans de la franquicia

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