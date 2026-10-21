En definitiva, estamos en uno de los mejores momentos para ser fanáticos de la obra magna de Akira Toriyama. Mientras Dragon Ball Super: Beerus sorprende a los seguidores del anime, el próximo año también podremos disfrutar un nuevo videojuego de la franquicia. Y sí, ya se confirmó que Goku Ultra Instinto y otros luchadores serán personajes jugables.

El título al que nos referimos es Dragon Ball Xenoverse 3, la tercera entrega de la saga de rol y acción desarrollada por Dimps. Sus responsables acaban de compartir nuevos detalles, y los fans de la serie estarán contentos de saber que personajes muy queridos por la comunidad harán acto de presencia de una forma bastante inusual.

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Dragon Ball Xenoverse 3 muestra el poder de Goku Ultra Instinto

A principios de este año, Bandai Namco mostró el primer adelanto oficial de lo que en aquel entonces sólo se conocía como Project Age 1000. El trailer permitió ver a un personaje totalmente original que luchaba en una habitación de la Corporación Capsula, y lo más llamativo es que replicaba los movimientos de algunos Guerreros Z.

Tras semanas de especulación y filtraciones, los desarrolladores confirmaron que el proyecto en cuestión es Dragon Ball Xenoverse 3, que expandirá los conceptos de la franquicia con nuevas ideas. Lo primero que sobresale es que la historia está ambientada 1000 años después de los eventos del manga y anime.

A pesar de que la trama nos llevará al futuro, este título nos permitirá invocar a los personajes clásicos, e incluso será posible usar de primera mano sus habilidades durante un breve periodo gracias a una de las nuevas mecánicas que dan forma al sistema de combate.

Dragon Ball Xenoverse 3 presentará el Soul Assist, que, como su nombre indica, permitirá llamar momentáneamente a un peleador secundario para que nos apoye durante la batalla. La novedad más importante es el nuevo Soul Switch, que nos dejará aprovechar “el poder del alma” de un guerrero.

En términos simples, esta mecánica nos permitirá jugar temporalmente como uno de los personajes clásicos de la franquicia. Se desconoce la lista completa de los luchadores que conformarán el roster, pero los nuevos avances oficiales y los previos de la prensa revelaron la identidad de algunos luchadores.

Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá a Goku Ultra Instinto como personaje jugable

Quizás el más llamativo es Goku Ultra Instinto, que, hasta el momento, es la transformación más poderosa del protagonista dentro del canon oficial. Los adelantos permiten observar que el padre de Gohan y Goten podrá realizar su característico Kamehameha y otros movimientos para atacar a sus oponentes. Y sí, una de sus habilidades es el puñetazo furioso con el que golpeó a Jiren en el Torneo del Poder.

Dragon Ball Xenoverse 3 también incluirá a Gogeta Super Saiyajin Blue, quien hizo su debut en la película de Broly. Otros personajes confirmados son Goku Super Saiyajin Dios, Cell Perfecto y Goku SSJ3. Los previos permitieron conocer algunos de los guerreros que aparecerán en el juego como mentores.

Muestran la lista con los primeros mentores confirmados para Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3 debutará en 2027, y tendría contenido del Arco de Moro

Los nuevos avances revelan que el título tendrá cross-play, y presentará múltiples modos PvP y PvE para hasta 4 jugadores simultáneos. ¿Cumplirá con las expectativas? Deberemos ser pacientes para descubrirlo, pues el lanzamiento oficial aún estaría bastante lejos.

En un mensaje para los fans, el productor Masayuki Hirano habló sobre la fecha de lanzamiento. Según explicó la intención del equipo es lanzar Dragon Ball Xenoverse 2 en algún punto de la segunda mitad de 2027, lo que significa que aún deberemos esperar más de 6 meses para el debut.

“Para cumplir plenamente con nuestras ambiciones, tanto en la experiencia de lanzamiento como en el contenido que planeamos gestionar y mantener posteriormente, el lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2027. Puede que tengamos que esperar un poco más hasta nuestra próxima actualización, pero estamos comprometidos a hacer de 2027 un gran año para los fans de los juegos de Dragon Ball”, comentó el productor.

Masayuki Hirano también enfatizó que el equipo presta mucha atención a la retroalimentación de la comunidad, y aseguró que aún escucharán las opiniones de los fanáticos para realizar ajustes y aplicar mejoras.

“En los últimos meses, les compartimos continuamente nueva información y, a cambio, recibimos comentarios valiosos. Les agradecemos enormemente su apoyo. Basándonos en los comentarios y los resultados de las encuestas que recopilamos, ya conversamos con el equipo de desarrollo y anunciamos algunas áreas en las que planeamos realizar mejoras”, reconoció el productor.

Al igual que las entregas previas, Dragon Ball Xenoverse 3 apunta a tener mucho contenido descargable. Los desarrolladores ya prometieron que una de las primeras expansiones se enfocará en el Arco de Moro, cuya adaptación animada aún está en producción y se espera que debute en 2027.

Gogeta Super Saiyajin Blue será un personaje jugable en Dragon Ball Xenoverse 3

Pero cuéntanos, ¿qué personajes te gustaría ver en el juego? ¿Cuándo crees que debutará? Déjanos leerte en los comentarios.

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