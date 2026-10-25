Dragon Ball Xenoverse 2 está lejos de ser el mejor juego de la franquicia, pero es uno de los más populares. Su enorme éxito le permitió recibir contenido continúo por una década, que es mucho más de lo que pueden decir otros lanzamientos de la serie. Es por eso que sus desarrolladores quieren despedirse de él por todo lo alto.

Para conmemorar los 10 años de este RPG de acción, Bandai Namco y Dimps celebrarán un evento especial que permitirá a los jugadores obtener recompensas especiales y otros regalos. Por si fuera poco, los participantes podrán obtener artículos exclusivos para otro juego del anime.

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¿Cómo desbloquear las recompensas del 10.° aniversario de Dragon Ball Xenoverse 2?

Aunque sea difícil de creer, la segunda entrega de la saga de rol inspirada en la obra de Akira Toriyama llegó a las tiendas el 25 de octubre de 2016. Hoy celebra su 10.° aniversario, un hito importante que demuestra que, a pesar de tener una década de historia, aún es muy popular entre los fans.

Si bien los esfuerzos de los desarrolladores están puestos en el próximo Dragon Ball Xenoverse 3, los fanáticos del título de 2016 aún tienen mucho que hacer. Para conmemorar los 10 años del juego, el estudio anunció el lanzamiento de un nuevo evento especial y una próxima actualización gratuita.

En específico, Dragon Ball Xenoverse 2 tendrá una nueva edición del Festival Final de los Universos, que comenzará oficialmente el 30 de octubre de este año. Durante esa celebración, será posible conseguir otra vez algunos de los objetos más difíciles de encontrar junto a otros ítems especiales.

En el evento, los fans tendrán la oportunidad de aumentar fácilmente su nivel de amistad con 3 personajes: Trunks, la Supremo Kaiosama del Tiempo y Fu. Al hacerlo, se desbloquearán ilustraciones especiales. También será posible ganar 25 veces más Monedas Estelares, lo que facilitará más que nunca su obtención.

Todo lo anterior suena muy bien, pero apenas es la punta del iceberg. El 27 de agosto de 2026, antes de que dé inicio el festival, se lanzará una actualización gratuita que traerá nuevas recompensas de bonificación que se podrán desbloquear al iniciar sesión. También se incluirán nuevos trajes y más contenido para la Galería del Tiempo.

El lanzamiento de todo este contenido extra llega varios meses después del estreno de la última expansión de historia, la cual presentó una transformación nunca antes vista para Goku.

El evento de 10.° aniversario de Dragon Ball Xenoverse 2 ofrece recompensas especiales y otras sorpresas para los jugadores

Fans podrán conseguir recompensas gratuitas para Dragon Ball Xenoverse 3

Todo lo anterior suena muy bien, pero aún hay más. La parte más emocionante de esta celebración es que será posible conseguir artículos exclusivos para Dragon Ball Xenoverse 3, la tercera entrega de la serie que debutará en algún punto del próximo año. Obtener esos objetos conmemorativos es muy simple.

Los jugadores que participen en el último festival de Dragon Ball Xenoverse 2 recibirán una medalla conmemorativa y un Gi único, creados específicamente para esa ocasión. Al recolectar esos objetos, los usuarios podrán desbloquear artículos exclusivos para la secuela que se lanzará en 2027.

Las recompensas gratuitas son muy variadas. Por ejemplo, al conseguir el uniforme dorado o el atuendo con acabado de arcoíris en el juego de 2016, se desbloquearán automáticamente el traje de Festival de Artes Marciales en Dragon Ball Xenoverse 3. Las vestimentas no serán los únicos regalos.

Los jugadores también podrán desbloquear estatuas especiales que permitirán personalizar la habitación del héroe en la nueva entrega. La medalla específica del personaje que se consigue en el festival corresponderá con la figura que se obtendrá en XV3.

Para transferir esos artículos, los jugadores deberán tener una cuenta de Bandai Namco ID y seleccionar la opción “Subir datos de enlace” desde el menú principal de Dragon Ball Xenoverse 2. Finalmente, será necesario escanear el código QR para vincular el perfil y completar el proceso.

Sin duda, la actualización gratuita y el evento especial deberían hacer que la espera por la secuela sea más amena. Dragon Ball Xenoverse 3 iba a debutar a inicios de 2027, pero sufrió un retraso y ahora su lanzamiento está previsto para la segunda mitad. El tiempo extra permitirá a los desarrolladores abordar las quejas de los fans.

Jugadores podrán obtener recompensas exclusivas para Dragon Ball Xenoverse 3

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