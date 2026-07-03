Dragon Ball tiene en su cinturón una gran cantidad de videojuegos, algunos mejores y peores. Si bien cada persona tendrá su entrega favorita, es innegable que existen títulos que resonaron más con los fanáticos y lograron establecer una comunidad muy longeva y fiel. Pero todas las cosas buenas deben terminar en algún momento.

Efectivamente, uno de los juegos más populares y queridos se acerca a su etapa final. Bandai Namco finalmente anunció la fecha de lanzamiento de la última expansión, y el avance oficial adelanta que estamos ante uno de los eventos más dramáticos y épicos en la historia reciente de la franquicia.

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Dragon Ball Xenoverse 2 muestra la nueva y poderosa transformación de Goku

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán muy bien que nos referimos a Dragon Ball Xenoverse 2, la secuela de la subserie de videojuegos de rol que permite a los fanáticos crear su propio avatar y participar en todo tipo de misiones cooperativas ambientadas en el mundo de la franquicia.

Este título desarrollado por Dimps debutó en octubre de 2016, así que está a pocos meses de celebrar su 10.° aniversario. Después de una década, finalmente pondrá fin a su épica historia con su última expansión, que presentará la conclusión de su más reciente arco totalmente original.

Bandai Namco confirmó que el Capítulo 4 de la Future Saga de Dragon Ball Xenoverse 2 se lanzará oficialmente el 8 de julio de 2026. Este contenido descargable introducirá nuevas misiones de historia, objetivos secundarios adicionales, más accesorios para personalizar al avatar y, por supuesto, nuevos personajes jugables.

Éstos últimos se perfilan para ser uno de los más emocionantes hasta la fecha. En particular hacemos referencia a Goku, quien reaparecerá en el DLC con una nueva transformación que aún no tiene nombre oficial. En el trailer observamos que el protagonista del manga y anime original tiene un aura azul, cabello plateado y ojos con una tonalidad esmeralda.

Los desarrolladores prometen que compartirán más información sobre la naturaleza de la nueva forma de Goku y Chronoa poco antes del lanzamiento oficial de la expansión de Dragon Ball Xenoverse 2.

El videojuego es famoso por introducir transformaciones originales. Sin ir muy lejos, los capítulos anteriores de la Future Saga presentaron la fase Ultra Supervillano, que otorga al usuario un gran poder y habilidad gracias a la magia oscura de Fu, el antagonista principal que realizará un último esfuerzo para destruir el tiempo en el próximo DLC.

Jiren y Freezer son algunos de los pocos personajes de la franquicia que lograron convertirse en Ultra Supervillanos, aunque tanto Vegeta como Goku Black también obtuvieron esa forma en el episodio 1 del DLC.

El último DLC de 2026 para Dragon Ball Xenoverse 2 tendrá nueva transformación de Goku

¿Qué incluirá la última expansión del videojuego de Dragon Ball?

Aunque las misiones enfocadas en historia son el punto de venta principal de las expansiones de Dragon Ball Xenverse 2, los desarrolladores también agregan mucho contenido adicional en cada DLC para mantener el interés de la comunidad a largo plazo.

Después de todo, el título recibió tantas actualizaciones en los últimos 10 años que Bandai Namco tuvo que presentar un diagrama de flujo para explicar todas las expansiones. En lo que respecta al Capítulo 4 de la Future Saga, los fans también pueden esperar ilustraciones de pantalla de carga, un nuevo escenario, movimientos adicionales y otras sorpresas.

Este es el contenido que llegará con la última expansión de Dragon Ball Xenoverse 2:

Goku (nueva forma) – Personaje jugable

Chronoa (nueva forma) – Personaje jugable

1 misión de arco

2 misiones paralelas

4 movimientos especiales

6 atuendos y accesorios

6 Súper almas

1 nuevo escenario

8 ilustraciones para la pantalla de carga

2 sorpresas que se revelarán el 4 y 5 de julio

Dragon Ball Xenoverse 3 ya es oficial y debutará en 2027

Es totalmente entendible que el videojuego de Bandai Namco y Dimps ya se encuentre en su recta final. Después de casi 10 años de soporte continúo, los desarrolladores anunciaron a mediados de 2026 Dragon Ball Xenoverse 3, la secuela que presentará nuevos personajes y un apartado visual totalmente renovado.

En esta secuela, los jugadores se unirán al Great Saiya Squad y tendrán la oportunidad de explorar West City en una historia no canónica que se ambienta 1000 años después de los eventos del anime original. A pesar del gran salto temporal, Bulma, Gamma 1 y otras caras conocidas hacen acto de presencia.

Dragon Ball Xenoverse 3 será una experiencia multijugador igual que su predecesor, pero también presentará una campaña single-player que ofrecerá muchas horas de contenido. El lanzamiento está previsto para 2027, y el título estará disponible para PlayStation 5, PC y XBOX Series X|S.

La épica historia de Dragon Ball Xenoverse 2 terminará después de 10 años con el Capítulo 4 de la Future Saga

Pero dinos, ¿te emociona la última expansión? ¿Cómo crees que concluirá la historia? Déjanos leerte en los comentarios.

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