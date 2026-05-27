Los fans de Dragon Quest están de fiesta, pues Square Enix hizo anuncios importantes por el 40° aniversario de su icónica franquicia. Durante una transmisión especial, el estudio compartió noticias sobre el futuro de la saga, incluyendo novedades del esperado Dragon Quest XII.

La nueva entrega aún tardará en llegar, así que Yuji Horii y su equipo también están cocinando otras sorpresas. Sabemos que una de las entregas más queridas de la saga llegará a Switch 2 y, además, un nuevo título de la serie Monsters viene en camino.

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Dragon Quest XII reinicia su desarrollo y cambia de nombre

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Empezamos con noticias un tanto decepcionantes, pues Square Enix anunció que Dragon Quest XII aún tardará bastante en llegar. Esto debido a que la compañía reinició su desarrollo, pues no estaba satisfecha con la visión original de la nueva entrega.

Este cambio se hace evidente en el logotipo y el nombre del juego, que pasó de llamarse Dragon Quest XII: The Flames of Fate a Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Yosuke Saito, productor ejecutivo, explicó que Square Enix reorganizó el equipo a cargo de la nueva entrega luego de encontrar “muchos obstáculos en el camino”.

“A medida que seguíamos hablando con Horii y definíamos cómo debería ser un juego principal de Dragon Quest, decidimos reorganizar las cosas y empezar de cero. Fue una decisión importante, pero creo que fue la correcta para asegurar que el próximo juego de Dragon Quest sea el que todos los fans de la saga realmente adorarán", explicó el creativo.

Un vistazo al mundo del nuevo JRPG

Yuji Horii, creador de la franquicia, presentó al protagonista de la nueva entrega. Se trata de un joven que vivirá épicas aventuras luego de ver “extrañas visiones” mientras duerme. Debido a los cambios en el proyecto, el creativo tranquilizó a los fans y reafirmó que tendrá a los personajes de Akira Toriyama y la música de Koichi Sugiyama.

“¿Qué hay más allá de los sueños? Sin duda, no un mundo de oscuridad, sino un futuro brillante y emocionante. El juego ha tomado un rumbo diferente al que anunciamos originalmente, pero creo que les va a encantar", añadió Horii.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age llegará a Nintendo Switch 2

Square Enix hizo realidad una petición recurrente de sus fans al anunciar Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition para Nintendo Switch 2. Este lanzamiento llegará el próximo 24 de septiembre en formato digital y físico, aunque será una Game-Key Card.

Como su nombre lo indica, este port incluirá todo el contenido original y todos los extras que recibió el JRPG. De esta forma, los fans podrán disfrutar historias adicionales, la banda sonora original o arreglada con orquesta, así como la opción para alternar entre la versión 2D y 3D del título.

Una entrega épica que llegará a Switch 2

La versión para Nintendo Switch 2 también incluirá voces en inglés y japonés, así como varios modos de configuración para darle prioridad al desempeño o a los gráficos del JRPG. El título ya está disponible para Switch, pero se espera que esta versión aproveche el potencial de la actual consola híbrida para ofrecer una mejor experiencia.

Dragon Quest Monsters: The Withered World fue la sorpresa de la transmisión

Los fanáticos de la saga recibieron un anuncio sorpresa con la revelación de Dragon Quest Monsters: The Withered World, la cuarta entrega de esta subserie que se ha ganado a muchos jugadores con su carisma y sus mecánicas particulares.

Los protagonistas de la nueva entrega serán Bianca y Nera, que los jugadores recordarán por Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride. The Withered World está en desarrollo para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch y PC, pero aún no tiene fecha de lanzamiento.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Dragon Quest.

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