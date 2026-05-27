Los rumores eran ciertos: Geralt de Rivia regresará y The Witcher: Wild Hunt tendrá nuevo contenido. Por medio de un comunicado, CD Projekt RED anunció Songs of the Past, una nueva expansión para su aclamado RPG que ha vendido más de 60 millones de copias desde 2015.

Se trata del tercer paquete de contenido adicional que se sumará a Hearts of Stone y Blood and Wine, e incluirá más aventuras para el Lobo Blanco. Los fans aún tendrán que ser paciente, pues el nuevo contenido llegará hasta 2027, con cambios en los requisitos para disfrutar el RPG en PC.

Video relacionado: The Witcher: el juego que puso en el mapa a CD Projekt RED

Songs of the Past es la nueva expansión de The Witcher: Wild Hunt

El plan de CD Projekt RED era revelar la nueva expansión en su transmisión planeada para hoy, pero hubo una filtración que los obligó a hacer el anuncio antes de tiempo. El estudio reveló que Songs of the Past llegará el próximo año para expandir aún más el universo de su popular RPG.

Noticias Cyberpunk 2077 fue un desastre en su debut, pero CD Projekt asegura que no repetirá los errores con The Witcher IV El estudio polaco implementó cambios en su forma de trabajo para que los proyectos no se salgan de control VER

El contenido se lanzará en algún momento de 2027 y se podrá disfrutar sólo en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El estudio descartó las consolas de pasada generación y, por ahora, no hay pistas sobre la llegada de la expansión a las consolas de Nintendo.

Para hacer realidad Songs of the Past, CD Projekt RED trabajó con Fool’s Theory, estudio de Polonia conformado por algunos de sus programadores veteranos. Como era de esperarse, Geralt de Rivia volverá al rol protagónico de la saga en este nuevo capítulo, cuya historia aún es un misterio.

Se espera que la compañía hable sobre este importante anuncio durante su transmisión, pero no se esperan detalles adicionales a los compartidos en el comunicado.

CD Projekt RED prometió que revelará más información del nuevo contenido a finales del verano de este año. La compañía aprovechará la llegada del contenido para hacer un ajuste importante a la versión del juego para PC.

El Lobo Blanco regresará con una nueva aventura el próximo año

El RPG actualiza sus requisitos mínimos en PC

CD Projekt RED también anunció que, con la próxima actualización, modificará los requisitos mínimos para poder disfrutar The Witcher: Wild Hunt en PC. El estudio quiere “garantizar un rendimiento óptimo y una compatibilidad adecuada en el futuro”, así que algunos jugadores deberán actualizar su equipo.

Los jugadores ahora requerirán Windows 11 como sistema operativo para jugar The Witcher: Wild Hunt y Cyberpunk 2077, pues Windows 10 dejó de recibir actualizaciones continuas de seguridad y el estudio no quiere arriesgarse.

Llegó el momento de actualizar nuestra PC

Los fans de estas franquicias también deberán dejar atrás los discos duros y apostar por una unidad de estado sólido (SSD) para que su experiencia de juego sea fluida. Otro requisito indispensable será usar DirectX 12. Por último, CD Projekt RED advirtió que sólo dará soporte a procesadores y tarjetas gráficas compatibles con Windows 11. Abajo están los nuevos requisitos mínimos actualizados:

CPU: AMD Ryzen 5 2600 o Intel Core i5-8400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

VRAM: 6 GB

RAM: 12 GB

Almacenamiento: SSD de 70 GB

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits

Más proyectos de The Witcher vienen en camino

Además de Songs of the Past, CD Projekt RED trabaja en el futuro de la franquicia. The Witcher IV promete llevar la franquicia un nivel más allá con una nueva aventura protagonizada por Ciri. Se trata sólo del inicio de una nueva trilogía que llegará en los próximo 6 años.

El estudio también está ocupado en el remake del primer The Witcher, que actualizará la aventura original de Geralt de Rivia con ajustes de jugabilidad, gráficos y más. El proyecto ha sido todo un desafío, pues el estudio cometió un error con el título de hace décadas.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con The Witcher.

Video relacionado: reseña de The Witcher : Wild Hunt

Fuente 1, 2