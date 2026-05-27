Los rumores terminaron y TEKKEN 8 acaba de revelar una colaboración que nadie esperaba. Durante los anuncios más recientes de Bandai Namco se confirmó que Yujiro Hanma, uno de los personajes más brutales y temidos del anime y manga Baki the Grappler, llegará como el cuarto personaje DLC de la Temporada 3.

La noticia encendió a la comunidad de juegos de pelea y anime, pues Yujiro Hanma es considerado “la criatura más fuerte de la Tierra” dentro de la franquicia creada por Keisuke Itagaki. Su llegada representa otra gran apuesta de Bandai Namco por mantener vivo el interés en TEKKEN 8 con colaboraciones inesperadas y personajes invitados de franquicias populares.

Yujiro Hanma llegará a TEKKEN 8 en 2027

De acuerdo con la información revelada, Yujiro Hanma se integrará al roster de TEKKEN 8 en algún momento de 2027. Por ahora no se mostró gameplay oficial, pero el anuncio bastó para disparar la emoción de los jugadores, especialmente porque el personaje es famoso por su fuerza monstruosa y su estilo de combate salvaje dentro del anime.

El luchador se unirá a otros personajes anunciados para la Temporada 3, incluyendo a Kunimitsu, Roger Jr. y Bob. Además, Yujiro se convertirá en el siguiente gran invitado crossover después de Clive Rosfield de Final Fantasy XVI.

Aunque todavía no se conocen sus movimientos exactos, muchos fans creen que Yujiro podría convertirse en uno de los personajes más agresivos y destructivos del juego gracias a las múltiples artes marciales y técnicas extremas que utiliza en Baki.

TEKKEN 8 revive gracias a sus anuncios y colaboraciones

El impacto del anuncio fue inmediato. Reportes compartidos por medios especializados señalan que TEKKEN 8 volvió a subir posiciones en Steam tras la revelación de la Temporada 3 y la llegada de Yujiro Hanma. La conversación en redes sociales explotó gracias a la combinación entre el fandom del anime y la comunidad competitiva de juegos de pelea.

Junto con los personajes DLC también llegará un nuevo escenario llamado “Subsea Lockdown”, una arena ambientada en una prisión submarina llena de criminales peligrosos. Bandai Namco insinuó que podría incluir referencias o cameos especiales relacionados con futuros contenidos.

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TEKKEN 8 está disponible actualmente para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.